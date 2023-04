Los guías, el rostro amable del turismo dominical: “Hay gente que viene y apenas se va ya está pensado en cuando podrá volver”

“Lo que a mi más me gusta es saber que he conseguido transmitir lo que yo conozco y que he conseguido que se vayan tras haber visto Salamanca de verdad. Cuando uno ve que las personas disfrutan del recorrido y luego te aplauden, ese momento es como: vale, lo he conseguido”, explica Inés .

-¡Dios Santo, si esa es la capilla, no me quiero imaginar como será la catedral !-, bromea un hombre de mediana edad impactado.

“Salamanca es una ciudad muy complicada para trabajar como guía porque tienes que saber mucho . Sobre todo a nivel de historia en la que tienes que prepararte bastante si quieres dar calidad. No solo tienes que saber a nivel de Salamanca ciudad, sino a nivel mundial. Porque Salamanca no es solo su arquitectura, arte e historia, sino la influencia que ha tenido en el mundo. Por eso, no solo hay que saber lo que es hoy, sino lo que fue. Es una de las pocas ciudades españolas, tal vez la única, que ha tenido una proyección tan bárbara en toda Europa y los viejos continentes . Por eso tiene mucha responsabilidad, pero a la vez es muy hermosa de enseñar”, cuenta Inés.

Durante los últimos años la profesión de guía turístico ha cambiado. La información a la que antes las personas solo podía acceder con servicio especializado o por libros, ahora circula libre y gratuita por la red. Esto ha tenido una gran influencia en el tipo de turismo que se recibe.

“Antes la personas venían casi sin saber nada de la ciudad y te pedían que les enseñaras lo que tú creías era más importante. Ahora, el usuario viene con un nivel cultural muy alto y sabiendo lo que quiere ver porque el internet se lo ha facilitado. Como guía yo esto lo valoro como algo bueno porque te ayuda a saber lo que ellos esperan y a organizarles una visita adecuada. Pero como viajera no me gusta mucho la idea. Si busco algo en internet para mis viajes procuro que sea sin fotografías porque siento que si no te rompes muchas sorpresas”, opina Inés.

La llegada del internet ha tenido algunos efectos positivos para profesión como son la facilidad para anunciarse y organizar una ruta acorde al cliente. Sin embargo, también ha traído consecuencias que algunos de los integrantes del sector no dudan en catalogar como terribles. La más importante: la precarización del trabajo debido a los llamados ‘Free Tours’.

“Desde mi punto de vista esta no es una buena forma de trabajar. Creo que se pierde el valor de nuestra profesión. Para mí más que un avance es un retroceso. Me recuerda cuando hace algunos años en España había personas merodeaban alrededor de las iglesias y se les das daba unas monedillas para que contaran una historia o una gracia. Creo que afecta a la dignidad de la profesión y, para mí, es un concepto de libertad mal entendido. En realidad, si se piensa bien es un disparate porque ¿qué otra profesión regala su esfuerzo así? ¿a quién se le ocurre que si voy a la peluquería o a un restaurante voy a pagar acorde a si me gustó o no el corte o la comida? Me gustó el plato pago. No me gustó me levanto y me voy sin pagar. Si en esos casos no nos parece que este bien ¿por qué si nos lo parece en el sector de turismo?”, expone Ingelmo.

Una opinión en la que coincide Inés Criado, quién destaca no estar en contra de los Free Tours, sino desear que se regulen. “Yo jamás voy a hablar en contra de las personas que trabajan en esta modalidad porque no soy quién para saber si tienen conocimientos o no. Puede haber gente muy buena en este tipo de plataformas. Lo que no me parece justo es que a los guías oficiales se nos obliga a estar dados de alta y pagar nuestros impuesto y que algunas personas ejerzan la profesión sin estos requisitos. Es muy injusto. Cuando aparecieron los primeros, los guías oficiales nos dirigimos a la Junta y obtuvimos su apoyo para que se regularizará la situación. Luego, proliferaron de tal manera que ya no hay nada que hacer. Los guías, que hemos estudiado la profesión, nos vemos muy desprotegidos”, apunta la mujer.