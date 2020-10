Los grandes partidos no se disfrutan en soledad, en bares y restaurantes se viven con más emoción

Dicen que los grandes partidos no se disfrutan en soledad. También para los jugadores y árbitros es impactante la orfandad de jugar a puerta cerrada, según comenta Hernán Pérez, entrenador de Unionistas.

“Soy de los que piensa”, dice el asturiano, “que el fútbol sin aficionados no tiene mucho sentido. Es evidente que somos profesionales y es mejor jugar sin gente que no jugar, pero creo que el fútbol es para los aficionados. Con los medios que hay ahora, televisión e internet, la retransmisión de partidos siempre es un motivo para que la familia y los amigos se junten para comentar un deporte que seguramente les apasione, que generará debates, alegrías y quizás también alguna tristeza”.

“Nosotros, como profesionales”, prosigue Hernán Pérez, “vamos a estar al servicio de la gente y darles ese ocio. Si estás en casa, o en el bar con las restricciones que hay ahora, puedes ver un partido de fútbol y será más llevadero que si no puedes ver nada. Y pienso que también se disfruta muchísimo en un bar o un restaurante, con las oportunas medidas de seguridad, con los amigos e incluso con los desconocidos. Se pueden entablar conversaciones a pesar de no ser del mismo equipo. Siempre que haya respeto, la rivalidad es sana. Las alegrías, los nervios y las inquietudes compartidas son mucho mejores. Nos gustaría que los aficionados vinieran a los campos, pero si no, unirse en torno a una pantalla, en un bar, en un restaurante o en cualquier sitio, es una manera de estar entretenido”.

Sergio Egea, entrenador del Salamanca UDS, coincide en que el fútbol es difícil de entender sin los aficionados en el campo. “Siempre necesitamos su apoyo. En este momento que vivimos una pandemia tan cruel podemos también sentir el calor de los aficionados con la familia y los amigos en las casas. Y por qué no como antaño cuando nos acercábamos a las peñas y disfrutábamos el momento con tanta pasión. Necesitamos el aliento de todos. Apoyemos también a la hostelería, respetando las medidas anti-COVID”, pide el míster argentino.

Hernán Pérez transmite a los jugadores de Unionistas que las tres variables de un buen rendimiento son el entrenamiento, el descanso y la alimentación. Y este año”, añade, “tenemos que limitar la vida social. Nosotros tenemos un contacto muy directo con mucha gente, no solo entrenando, sino también jugando y viajando a otras provincias. Hay que ser responsables no solo por la competición, sino también por la salud. El club está haciendo un esfuerzo muy importante por poner todos los medios a nuestra disposición en cuanto a PCR, analíticas y todos los protocolos de seguridad en los entrenamientos, los viajes y los partidos. No es lo más divertido del mundo haber entrenado y meterte en casa porque se necesita tener la cabeza un poco liberada, pero es lo que toca en estos momentos. Hay que ser responsables con la competición, pero también con la sociedad”.

