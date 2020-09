En la reunión que la consejera Verónica Casado mantuvo el pasado miércoles con el alcalde de Salamanca para explicar las nuevas medidas a las que se ha sometido la capital por el incremento de casos de COVID, Sanidad trasladó al Ayuntamiento su intención de entablar conversaciones con “los patriarcas” de la comunidad gitana para que ayudasen a contener a determinadas familias de esta etnia de los que se tenía constancia que no estaban respetando el confinamiento. El presidente de la Asociación de Promoción Gitana, Luis Bermúdez Escudero, insiste en que se trata de varias familias con “negocios oscuros” que no forman parte de la comunidad y que tampoco atienden a las indicaciones de los patriarcas. Ante esta situación, a la que suma la decisión del Ayuntamiento de suspender el Rastro desde la semana pasada, el también representante de los vendedores ambulantes denuncia que está aumentando el “racismo” y los gitanos están siendo estigmatizados, cuando son “cuatro” los que se están saltando el aislamiento, mientras que, de los otros 3.900 que viven en Salamanca, la gran mayoría, pues en otras familias de esta etnia también se han dado casos positivos en COVID y algunos de sus miembros han estado ingresados en el Hospital, están respetando la “prescripción” de sus médicos de no salir de sus domicilios. En la misma línea, critica que se esté señalando a su comunidad como la que no está respetando las cuarentenas cuando se registra un caso positivo, e insiste en que son “muchos más los payos” que la vulneran. Para quienes se saltan las medidas de prevención, Bermúdez Escudero, pide que actúe la justicia sean gitanos o no.

“Bambi”, como también se conoce a Luis Bermúdez, explica que en el barrio de Buenos Aires a algunas familias incluso se les están suministrando productos de primera necesidad mediante una cuerda con la que los suben desde la calle hasta sus balcones. De hecho, explica que, con la suspendió del Rastro y otros mercadillos, hogares de la comunidad gitana que viven del mercado ambulante están teniendo serios problemas para seguir adelante, por lo que se le están suministrando alimentos y productos para el cuidado infantil que les ha entregado el Banco de Alimentos.

Hace más de una semana ya que el Ayuntamiento inició conversaciones con las agrupaciones vinculadas a la comunidad gitana, según apuntan fuentes municipales, para tratar de frenar a algunos insumisos, pero no parecen haberse obtenido los resultados esperados.