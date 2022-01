Los gimnasios y la hostelería claman contra la SGAE: “Trabajamos al 50% y nos cobra el 100%”

“El uso obligatorio de la mascarilla en los centros e instalaciones deportivas y el temor a la imposición de nuevas medidas condiciona que esta actividad no tenga la demanda anterior a la pandemia ”, defiende el comunicado de la confederación empresarial Conpymes, a la que pertenece la salmantina CES.

La Asociación de Empresarios de Gimnasios e Instalaciones Deportivas de Salamanca (AGS) y la confederación de empresarios CES lideran una acción a nivel nacional para reclamar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) el establecimiento de un periodo de carencia en el cobro de sus cuotas . Consideran que a pesar de que en este momento en regiones como Castilla y León no hay restricciones de aforos, lo cierto es que la actividad de los centros deportivos se ha reducido al 50%. Los hosteleros salmantinos se unen a la reivindicación , después de una Navidad marcada por las anulaciones de reservas y suspensiones de eventos festivos.

Javier Sanz: “Algunas clases van a través de plataformas que previamente ya han pagado los derechos de la música”

Detrás de la queja también sobrevuela la incomprensión por el cobro de este servicio, que muchos empresarios consideran que se paga doblemente. “Tenemos música en algunas clases dirigidas y las especializadas van a través de plataformas, que ya han abonado sus cánones y derechos para adquirir la música”, lamenta Sanz. Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Álvaro Juanes, reconoce la colaboración de la SGAE durante la pandemia, pero se unen a la reivindicación de la asociación de gimnasios. “Deberían seguir siendo sensibles y plantearse aplicar una carencia”.

Cabe recordar que la SGAE, además de su cuota, también gestiona los cobros de la Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AGEDI) y de la Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE). Aunque está menos implantada, también entra en este mercado la Asociación de Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AISGE). Solo la SGAE cobra cerca de 24 euros al mes a un local de hostelería tipo. Si se unen las otras dos agrupaciones, la factura sube a 32 euros más IVA, aclaran desde la Asociación de Hotelería. Cabe recordar que la SGAE no cobró sus servicios durante la cuarentena, cuando se impuso el cierre de los negocios no esenciales y que después ajustó la tarifa al porcentaje de aforo. También redujo las cuotas un 65% a los locales de ocio nocturno cuando trabajaron con categoría de bar-restaurante. Al recuperar la actividad en octubre, las restablecieron. Por eso fuentes de la SGAE recuerdan que dentro del convenio con los diferentes sectores han adaptado los parámetros a sus precios “en función de las restricciones de aforo a lo largo de la pandemia”, pero advierten de que “en una coyuntura sin restricciones de aforo no podemos hacer más que los descuentos adicionales ya recogidos por uso y metro cuadrado dentro de nuestras tarifas”.