Uno de los sectores más dañados por la pandemia es el de los gimnasios. Han sufrido numerosas restricciones. Tras el primer cierre como consecuencia del estado de alarma de marzo a junio, pero posteriormente fruto de las medidas restrictivas impuestas por la Junta de Castilla y León. Tanto, que como consecuencia de la tercera ola ni siquiera han podido abrir sus negocios.

Gimnasios y centros deportivos llevan un mes cerrados y la situación ya es límite, según reconoce Javier Sanz, presidente de la Asociación de Empresarios de Gimnasios e Instalaciones Deportivas de Salamanca (AGS). Tanto, que afirma que el sector “está en la ruina total. Solo nos quedan los tribunales”. En este sentido, Javier Sanz asegura que “otra solución no encontramos”. Todo ello, añade, como consecuencia de las decisiones unilaterales que adopta la Junta de Castilla y León, que les impide desarrollar su trabajo, como desearían. “La Junta ni siente ni padece. Parece que toman la decisión pero sin aportar ninguna medida que palíe ese cierre”, expone el representante de gimnasios y centros deportivos.

Por todo ello, asumen que haya restricciones a la hora de desempeñar su trabajo, pero las medidas de la Junta deberían haber estado acompañadas de ayudas directas. “No estamos en contra de que se tomen medidas para salvaguardar la salud de todos. Pero hay que ver, al mismo tiempo, los efectos, y eso tendrían que haber llevado a ayudas”, añade Sanz. En este sentido, añade que los gimnasios “son centros seguros y está demostrado. Llevamos tiempo, por nuestras características, cumpliendo medidas higiénicas y sanitarias. Además, lo tiene fácil, que aumenten la vigilancia y denuncien al que incumple, pero, por favor, que nos dejen trabajar. Solo pedimos eso, porque esto es insoportable”, sentencia.

Por todo ello, la nueva asociación, que forma parte de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), baraja diferentes opciones para presentar demandas para defender sus intereses. “Estamos esperando unos informes para que los vean nuestros asociados y a partir de ahí cada uno decida. Otra solución no encontramos”, admite. Además, en su caso particular, lo tiene claro: “Yo lo voy a hacer. Y después, cada asociado es muy libre de aceptar la oferta de nuestro equipo de abogados o tomar la decisión que estime más oportuna”. Eso sí, la intención es hacerlo de la forma más rápida posible teniendo en cuenta que se va a cumplir un año desde la declaración del estado de alarma. “Lo principal es que los asociados no tengan ningún tipo de duda y una vez expuestos todos los argumentos que tengan capacidad suficiente para tomar la decisión y se formalicen las demandas”, matiza Javier Sanz.

Eso sí, reconocen que después tocará esperar mucho tiempo hasta conocer la decisión de los tribunales: “El procedimiento se puede hacer muy largo y costoso. Porque, además, si no se estiman las demandas habría que acudir al Contencioso-Administrativo, y eso supone tiempo y dinero”. En todo caso, todo hace indicar “que hay base jurídica para llevar a cabo nuestras reivindicaciones”. “Los jueces deberán valorar que de alguna manera tenemos que ser indemnizados porque llevamos un año en el que no se nos ha dejado ejercer nuestra actividad”.