Los frutos rojos triunfan en Salamanca

Si hubiera que elegir una fruta para el inicio de siglo sin duda serían los arándanos. En los últimos cinco años ha pasado de ser un producto exclusivo de los restaurantes a estar muy presentes en la dieta de los salmantinos. Los fruteros lo tienen claro: “Vendemos más fresas, frambuesas y, sobre todo, arándanos. A la gente les gustan porque tienen muchos antioxidantes”, relata Susana. Los comercializan en pequeñas tarrinas a 1,92 euros. “Las frambuesas tienen menos tirón porque son más caras y se estropean muy rápido”, apunta la profesional. Ángel Rivero, uno de los principales mayoristas de fruta de Salamanca, corrobora su opinión.

“Los arándanos cada vez van a más y desde hace un par de años el precio es muy estable”, explica precisamente durante su viaje hacia Huelva para comprar fresas y arándanos. El arándano es más duro y tiene menos problemas para viajar incluso que la fresa, que también se consume un poco más en Salamanca. “Al principio solo teníamos frutos rojos para los restaurantes. Pero te los van pidiendo y según aumenta la demanda incrementas los pedidos”. Rivero destaca que en pocos años España se ha convertido en uno de los principales productores de arándanos, si no el primero. “Aunque en Salamanca hay plantaciones, en Andalucía el incremento ha sido muy notable. Si no fuera porque se vende el 80% de la producción, estaríamos sobrepasados”. Los salmantinos los prefieren para comerlos con el yogurt, pero aún así todavía no se acercan al consumo de fresas, una fruta con más arraigo en las costumbres gastronómicas locales.