Los filósofos piden recuperar las clases de ética en la ESO

No habrá Filosofía en Secundaria en la nueva ley educativa. Será así salvo que durante su tramitación en el Senado se decida recuperar lo previsto. Un cambio de timón que ha denunciado la Red Española de Filosofía, que no entiende lo sucedido, puesto que el PSOE ha roto el consenso que se había alcanzado previamente en la Comisión de Educación del Congreso para recuperar la materia de Ética en 4º de la ESO y crear, además, un ciclo completo de Filosofía junto a las asignaturas de 1º (Filosofía) y 2º de Bachillerato (Historia de la Filosofía). La Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, con su decano a la cabeza, Antonio Notario, se ha sumado a las críticas. Pide a la ministra que recapacite y recupere la asignatura de Ética en la ESO, tal y como tenía previsto. Notario no pierde la esperanza de que en la tramitación de la ley se hagan modificaciones y se retome el acuerdo del Congreso de octubre de 2018.

“De aprobarse la ley sin la materia de Ética, se estaría expulsando del sistema educativo a una tarea filosófica histórica, vinculada con los programas pedagógigos ilustrados, como el de la Institución Libre de Enseñanza y la gran tradición liberal, democrática y constitucional española y occidental que tanto dolor y esfuerzo ha costado mantener”, señala Antonio Notario y recuerda que “eso era lo que pretendía la Ley Wert”.

Además, apunta que la medida tendrá efectos negativos sobre los grados y posgrados de la Facultad de Filosofía ya que se perderá una opción laboral para quienes estudien la titulación (un 33% aproximadamente), puesto que la asignatura que Celaá plantea como alternativa (Valores cívicos y éticos) la puede impartir profesorado no especializado.

Sobre esa nueva materia, el decano explica que solo tiene carácter informativo y, como señala la Red Española de Filosofía, no forma “en el ejercicio de una reflexión seria y bien planteada que permite comprender la fundamentación ética de los valores”. Notario se pregunta: “¿Cómo van a alcanzar los alumnos la mayoría de edad que les permita ser conscientes de sí mismos, de sus valores y de lo que se espera de ellos?”.