Los expertos lamentan que se desaproveche la formación que se da en Salamanca

Al demógrafo y profesor de la Universidad de Salamanca, Alberto del Rey, no le sorprende la estadística publicada por el INE y que presenta un demoledor dato. “Salamanca es una provincia muy complicada. Las grandes emigraciones que se fueron en el pasado no han vuelto y sin industria es complicado porque solo vivimos de los servicios”, reflexiona el experto sobre la constatación de una “historia permanente de incapacidad para fijar población”.

En este sentido, uno de los mayores lamentos es que se “pierda toda la formación” que se ha desarrollado tanto en las universidades, como en oficios menos cualificados “que también emigran”. “Estamos cerca de Madrid, pero lo suficiente lejos para no ser una zona de desconcentración de la población”, detalla.

No obstante, más allá de los lamentos que aportan las cifras, Del Rey señala que deben darse pasos para fijar población joven. Entre las iniciativas que deberían ponerse en marcha, a su juicio, se encuentra aprovecharse de la desconcentración que se está dando en grandes empresas y fábricas relacionadas con la tecnología y la implantación del teletrabajo que permite el regreso a Salamanca gracias a un nivel de vida más asequible que en Madrid.

“Para que se dé esta circunstancia es vital tener buenas comunicaciones. El medio rural podría beneficiarse de toda esta desconcentración pero para ello es básico mejorar la conectividad. Si no se dan los aspectos básicos, ya no es que no atraigas a jóvenes, es que los que tienes se van porque ya es lo básico”, argumenta el demógrafo sobre la necesidad de que los pueblos estén cubiertos con escuela, sanidad y medios básicos para formar una familia en torno a estos núcleos.

Por último, pide que las instituciones ofrezcan mejores condiciones a los profesionales para que se queden en Salamanca tras concluir su formación superior. “Los salmantinos se quieren quedar en su casa, pero deben ponerse condiciones favorables para que esto suceda”.