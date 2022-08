Los expertos del Hospital de Salamanca, sobre los ‘pinchazos’: “Hay más psicosis que sustancias”

“Hay más de psicosis que de sustancias”. Es la opinión generalizada de la mayoría de profesionales sanitarios consultados por este diario respecto a la ola de pinchazos con supuestos sedantes. “Se habla de pinchazos muy rápidos y en un solo segundo no se puede inyectar nada que tenga un efecto tan fulminante como el que se dice. Ni siquiera en la anestesia trabajamos con algún producto así. Se necesitan dosis bastante más grandes para dormir a una persona y en un segundo no se introducen”, apunta un facultativo del Complejo Asistencial. Desde el Hospital añaden: “Este tipo de sedantes se introducen por vía intravenosa y no por vía intramuscular. Eso implica que se tardan bastante segundos para introducir la dosis”.

También existe la teoría de que estas agujas estén impregnadas de algún tipo de droga o químico que produzca efectos con tan solo pinchar la carne, pero los médicos se preguntan: “¿Con cuál?” y, sobre todo, cómo es que de repente casi cualquier persona tiene acceso a esos supuestos químicos.

Los casos, como el del joven que fue pinchado el pasado fin de semana en Candelario, no suelen arrojar demasiadas pistas por varios motivos. Para empezar, porque los tóxicos de este tipo no dejan rastro a partir de un determinado número de horas. Por otra parte, porque los hospitales no pueden buscar a ciegas: analizar una muestra de sangre y ver qué aparece, sino que realizan determinaciones para unos tóxicos específicos. “Hay que buscar sustancias concretas y fuera de la lista de sustancias que manejamos no podemos determinar cualquier cosa que existe”, aclaran. Es decir, los laboratorios de los hospitales no tienen por qué tener entre su cartera de servicios la búsqueda de restos de burundanga o de éxtasis líquido, por ejemplo. Esas muestras deberían ser enviadas a centros de análisis especializados.

“Tampoco se puede ver justo en el momento del pinchazo si una aguja te ha infectado de alguna enfermedad. Eso tarda un tiempo en desarrollarse”, añaden.