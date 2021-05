Los expertos de Salamanca, divididos sobre la segunda dosis a los vacunados con AstraZeneca

Ana Fernández-Sesma: “Aquello que facilite la vacunación y ofrezca más opciones es mejor a estar parados”

Estanislao Nistal: “No se aclara el tema de los trombos. La decisión sigue sin estar fundamentada en evidencias”

En este sentido, el especialista apunta que no se aclara el tema de los trombos y, por tanto, “la decisión que se tome sigue sin estar fundamentada en evidencias, que por otro lado no pueden ser resueltas con un ensayo clínico dada su bajísima incidencia y el altísimo número de personas que habría que incluir en el estudio para saber si tiene efectos adversos”. Y una cuestión más: “El estudio no compara la inmunidad generada con dos dosis de AstraZeneca frente a una dosis de AstraZeneca y segunda de Pfizer, con lo que no se permite saber si una u otra opción va a tener mejor o peor impacto tanto a corto como a medio plazo”.

Ante esta situación, Nistal recomienda a las autoridades sanitarias informar de los pros y contras de seguir con una pauta o combinarla y plantear la posibilidad de tener una libre elección de otra opción en los casos particulares de las vacunaciones de menores de 60 que hayan recibido una dosis de ‘Astra’, así como recordar la importancia de completar las dos dosis vacunales como una medida para potenciar la seguridad y protección frente a la covid-19.

Del mismo modo, Raquel Carnero, consultora en farmacéuticas, incide en que el estudio del Carlos III sobre la combinación de las dos vacunas, no es un ensayo clínico, y considera que “parece más una maniobra de justificación política, ya que desde el punto de vista regulatorio no se entiende”.