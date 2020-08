Los expertos aseguran que el mosquito tigre y el virus del Nilo pueden llegar a Salamanca y piden precaución

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha hecho un llamamiento a la “calma” tras los casos detectados de virus de Nilo Occidental en Andalucía, provocados por los mosquitos del género ‘Culex’, los habituales en todo el país. El especialista de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca Félix Torres corrobora la idea de que “es el mosquito común” el que transmite el virus y explica la forma de transmisión: “Los mosquitos se contagian cuando pican a un pájaro que está infectado y que después se puede transmitir a los seres humanos y a otros mamíferos, lo más habitual suele ser con los caballos”, detalla.

Torres señala que en este año se da una circunstancia excepcional con la proliferación de mosquitos debido al confinamiento que está favoreciendo un aumento. “En la etapa de reproducción, estábamos confinados”, subraya. Aunque señala que en Salamanca no ha habido brotes asociados al virus del Nilo, señala que podría darse en zonas de agua embalsada o con pequeños charcos. “El mosquito está; pero Salamanca tiene un clima poco adecuado para que se cierre la cadena. En Salamanca los mosquitos tienen otro ciclo de vida diferente a los que puede tener más en Andalucía. Se alimentan continuamente por picadura humanos o a otros animales del entorno, pero no hay esa frecuencia de transmisión de las aves contagiadas con el virus hacia el ser humano”, plantea.

No obstante, destaca que las zonas más proclives son en las marismas de la Andalucía interior como ha ocurrido el caso de las 18 personas con meningitis o en Extremadura. Del mismo modo, recuerda que “son muy pocos los que desarrollan la enfermedad. Normalmente, el virus del Nilo Occidental pasa desapercibido”.

En el caso del mosquito tigre, “en clara expansión”, Torres señala que aunque aún no se han detectado presencias en Salamanca, es posible que llegara y afectara a toda la península. “Una de sus principales características es que pica durante el día y no por la noche. Es agresivo, no como los habituales que pican y se van. Estos pueden picar 3 o 5 veces normalmente en las piernas (de las rodillas hacia abajo)”, detalla. Los riesgos de la presencia del mosquito tigre radican en su capacidad para transmitir hasta 22 tipos de virus diferentes, asociados a enfermedades potencialmente mortales como el virus zika, el dengue o el chikungunya, entre otras. Según el Ministerio de Sanidad, los últimos cinco años, periodo en que este insecto ha doblado su presencia, España ha registrado más de 1.800 casos de estas tres enfermedades. “Está corriendo prácticamente toda la costa mediterránea, la costa levantina y ya se han registrado citas en el interior. Podría ser que llegara a Salamanca”, reconoce.

El biólogo hace especial énfasis en evitar las aguas embalsadas que quedan en los charcos, las macetas o los juguetes tras las lluvias, un lugar donde han proliferado durante el confinamiento sobre todo en las segundas residencias.