Los estudiantes ‘salmantinos’ que todavía siguen en otros países

En cuanto al próximo curso, la Universidad de Salamanca quiere mantener la movilidad internacional, aunque apuesta por la flexibilidad, de forma que ya está trabajando para cambiar algunas solicitudes del primer semestre al segundo, puesto que algunos centros universitarios han optado por no recibir alumnos en los primeros meses del curso, a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia por COVID-19.

Las cuatro universidades públicas de la Región ya han planteado su idea en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, donde se han mostrado dispuestos a colaborar, según señala Yildiz, pero no han concretado la cuantía que aportarán para que la repatriación sea efectiva.

La gran mayoría de los estudiantes en el extranjero regresó a sus casas cuando se declaró la pandemia, sin embargo algunos no lo hicieron, bien porque no encontraron medio de transporte o porque prefirieron continuar su formación, aunque fuese de forma online, en el país en el que estaban disfrutando la estancia. Ahora tres meses después, con las fronteras aún cerradas y los exámenes a punto de finalizar, la Universidad de Salamanca ha contactado con estos alumnos para buscar una solución y facilitarles el retorno sin tener que pagar altísimos precios de avión.

Elena Alonso: “Veo la vuelta a casa cada vez más lejos”

Elena Alonso Pinilla ha cursado el tercer año de Psicología como estudiante Erasmus en Gante (Bélgica), donde le pilló la pandemia. “Decidí que lo más responsable y respetuoso con los que me rodean era quedarme aquí, sobre todo teniendo en cuenta que para volver a mi casa tenía que pasar por zonas de alta afluencia de personas como aeropuertos y estaciones de tren o autobús”, explica la joven natural de Zamora que no oculta su preocupación ya que no sabe cómo, ni cuándo regresará. “Cada vez parece que la vuelta a casa está más lejos”, afirma y asegura que es el sentir general de los Erasmus.