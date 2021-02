Médicos especialistas en el funcionamiento de residencias de toda España alzan la voz contra los bulos e insinuaciones de que la vacunación pueda ser el origen de alguno de los brotes entre ancianos detectados desde que comenzó la campaña de vacunación.

El doctor Emilio Blanco Tarrio –presidente honorífico de Semergen en Castilla y León- es especialista en residencias y defiende “de manera rotunda que la vacuna no causa ninguna enfermedad”. “Puede causar los efectos que causan muchas vacunas, pero que son banales: un cuadro pseudogripal (mialgia, fiebre, cansancio, etc) a los 2 o 3 días siguientes de la administración de la segunda dosis, pero máximo 2 o 3 días. Un efecto muy raro es una reacción anafiláctica, que surgiría a los 30 minutos de recibir la vacuna. En cualquier caso, la vacuna no causa ninguna enfermedad y mucho menos una infección por COVID como se ha insinuado”.

El doctor Blanco Tarrio lamenta que se pueda generar esta falsa alarma, pero confirma que “los brotes que se están registrando en las residencias de la provincia son siempre por gente de fuera que lo mete dentro. A veces pueden ser familiares de visita, trabajadores de la residencia o los propios ancianos si han salido durante una temporada”.

El facultativo recuerda que haber recibido una dosis de la vacuna no es sinónimo de inmunidad. “Primero porque hay que recibir dos dosis y esperar siete días para alcanzar una inmunidad que, en todo caso, llega al 95%. Por otra parte, no sabemos si estar vacunado impide la infección o impide la transmisión. Solo sabemos que en un 95% impide una infección grave”, concluye el médico de familia.

La Consejería de Sanidad especificó este martes que disponen ya de las dos dosis aplicadas 6.337 personas en Salamanca. En la Comunidad son 20.668 usuarios de residencias de mayores, 15.165 profesionales de estos centros residenciales y 406 profesionales sanitarios, que a lo largo de esta semana comenzarán a aumentar en su número con la nueva tanda de vacunaciones.