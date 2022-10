Los empresarios y autónomos, indignados por la “inaceptable” subida de la base máxima de cotización

La queja se ha instalado en las empresas y los autónomos de Salamanca después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado la subida del 8,6% de la base máxima de cotización, que puede llegar al 9% si se suma el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Según el presidente de CEOE-Cepyme Salamanca, Diego García, en el caso de los asalariados afecta a los que tienen una nómina por encima de 2.900 euros. “He recibido muchas quejas por este asunto, porque en Salamanca cualquier negocio con cierto volumen que tenga en su plantilla personas con responsabilidad sale perjudicada”.

Pero para García este incremento del gasto en un contexto de incertidumbre no es lo único reprochable al Ejecutivo de coalición: “Lo peor es que se incremente sin consensuar. No se puede consentir que se tomen decisiones unilateralmente cuando los empresarios luchamos contra la subida de los costes de la energía, de los costes de producción, de los precios del transporte y la inflación”. García no olvida que la negociación salarial “está a la vuelta de la esquina” y que “es evidente” que los salarios “tendrán que subir”. Por eso considera que el Ejecutivo merece “un tirón de orejas” al imponer este incremento de costes “por el artículo 33”.

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), Antonio Flórez, no oculta su enfado. “Es seguir exprimiendo a los mismos, a empresas y autónomos, ante una situación de asfixia sin precedentes que no sabemos cómo va a acabar. Me temo que mal”. Advierte de que si los Presupuestos salen adelante según el proyecto el gasto se va a incrementar ante unos meses difíciles, como los que afrontan a partir de ahora las empresas por la subida “desproporcionada” de costes de gas y electricidad en una época en la que se espera más consumo. Los autónomos también están afectados por este incremento “solapado”. Así, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, denuncia que esta decisión supone un incremento por empleado de 1.600 euros al año. “En el caso de los trabajadores por cuenta propia el aumento es superior a 350 euros”. Considera que en un contexto de aumento de costes laborales, la decisión del Gobierno “es la peor noticia”.