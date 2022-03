Los empresarios temen por los negocios y el empleo ante el alza de la luz

El coste medio del miércoles ha sido de 369,75 euros/MWh, después de haber registrado máximos históricos el pasado martes. Hace justo un año el precio fue de 54,4 euros y hace dos, de 20 euros. Este encarecimiento “sin control” y la expectativa de que la situación se alargue en el tiempo mantiene en vilo a los empresarios salmantinos.

Temen que el incremento de la factura eléctrica genere una inflación “desproporcionada” que obligue a las empresas a dejar de producir por falta de rentabilidad, lo que repercutirá en la pérdida de puestos de trabajo. “En el caso de poner los productos en el mercado, el temor es que sean tan caros que no los podamos vender porque la ciudadanía no se los pueden permitir”, señala el presidente de la confederación de empresarios CES, José Vicente Martín Galeano. No descarta que algún negocio tenga que cerrar de seguir así. “Hace poco decíamos que las facturas de algunas empresas se habían duplicado y todavía no había empezado la guerra de Ucrania”, advierte Martín en referencia a las alzas de los últimos días tras la invasión de Rusia.

Por su parte, el presidente de CEOE-Cepyme Salamanca, Diego García, señala que con los costes actuales de la energía y de los combustibles “no se puede producir a precios competitivos”. A su juicio, esta situación genera miedo y ralentiza la recuperación económica. “Habrá más personas en situación de pobreza energética al no poder soportar las facturas tan altas de luz y gas”, advierte, a la vez que plantea su temor a que también se arruine la campaña de Semana Santa. Las confederaciones reclaman medidas “urgentes y drásticas” para frenar la escalada de precios. Recuerdan que si la actual tendencia continúa “muchos autónomos y pymes verán amenazada su rentabilidad y competitividad” cuando aún no habían salido de la crisis que ha provocado la pandemia.