Los empresarios tachan de corto el plan de choque de la Junta

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha asegurado que espera firmar el Plan de Choque por el Empleo la próxima semana y tener antes de Navidad la mayoría de las líneas convocadas, entre las que se incluyen ayudas para afrontar los gastos de prevención y material higiénico que se han implantado en sectores como el comercio y la hostelería desde el 14 de marzo.

Amigo ha afirmado que durante la reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social ha pedido que en la próxima semana “a más tardar” esté firmado el acuerdo para que los sectores que se vayan a beneficiar cobren “cuanto antes”. A este respecto ha indicado que algunas líneas saldrán pronto, aunque espera que la mayoría estén convocadas antes de Navidad, y cubrirán facturas de material de prevención de riesgos como mamparas o geles desde el 14 de marzo. En su conjunto, el Plan de Choque destinará más de 70 millones de euros a fomentar el empleo, impulsar la actividad económica y ayudar a trabajadores, empresarios y autónomos a superar la situación económica que están atravesando como consecuencia de la pandemia.

La consejera ha explicado que estas son las ayudas con las que se espera impulsar a sectores como la hostelería y ha aclarado que sería “complicado” llegar a cubrir los mismos gastos que Alemania, que supondrían el 75% de la facturación del año anterior, ya que en Castilla y León hay más de 35.000 establecimientos.

El presidente de la Cámara de Comercio, Benjamín Crespo, reconoce que aunque no se pueda llegar al nivel de apoyos de Alemania, “los negocios tienen que seguir”. Para que las empresas continúen en el tiempo necesitan seguridad con la ampliación de los ERTE y también ayudas a la contratación de cara a la campaña de Navidad, “si es que se lleva a cabo”, matiza. “La Junta tiene que abrir una línea de apoyos para contratar en diciembre y que sea más económica para el empresario porque los márgenes actualmente son muy bajos y las ventas también”, continúa. “Si no hay ayudas directas, esto en diciembre va a ser una auténtica catástrofe. Sin empresas no hay impuestos. En este momento nos jugamos más de lo que parece y el futuro es muy negro”, insiste el responsable de la Cámara.

Además de ayudas a contratación y directas, también propone apoyos para reducir los costes de los suministros. Recuerda que el coste de estos servicios siguen igual, aunque los ingresos de las empresas han caído. “Hay que buscar la fórmula para que estos gastos no supongan un empuje más para cerrar los negocios, bonificando las facturas en función del porcentaje de reducción de ingresos que presenten las empresas”, propone Crespo.