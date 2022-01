Los empresarios salmantinos suman ya 20 millones en ayudas directas del Gobierno

2.442 empresarios y autónomos salmantinos han solicitado las ayudas directas de la Línea Covid del Gobierno que gestiona la Junta de Castilla y León , de las que hasta ahora se han aprobado 1.581, lo que supone que el 64,7% del total . El resto todavía está pendientes de informar o no son favorables, según la Delegación de la Junta en Salamanca. Cabe recordar que el plazo para presentar las solicitudes acabó el pasado 2 de noviembre, aunque el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) tenía hasta el 31 de diciembre para resolver los expedientes. Dado que le plazo puede resultar insuficiente para los que hayan impuesto un recurso en vía administrativa contra su resolución, el Ejecutivo habilitó a las regiones a seguir efectuando reintegros hasta el 31 de marzo del año que viene. Tras resolver estos recursos, la Junta deberá entregar al Tesoro Público el resto de los saldos no ejecutados antes del 30 de junio de 2022.

Hasta la fecha, el ICE ha publicado ayudas a empresas salmantinas por un montante de 19.633.765 euros, cantidad en la que no se incluyen las partidas de los expedientes que siguen en tramitación o que están recurridos. Cabe recordar que las ayudas están destinadas a satisfacer deuda y a realizar pagos a proveedores y otros acreedores (financieros y no financieros), así como a compensar los costes fijos incurridos, incluidas las pérdidas contables, siempre que se hayan generado entre el 1 de marzo del año pasado y el 30 de septiembre de este año y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, fecha e la que entró en vigor el Real Decreto-ley 5/2021. Inicialmente el Decreto Ley del Gobierno estableció en 89 los sectores que se podían beneficiar de estas ayudas, aunque en julio pasado la Administración regional los amplió hasta 570, lo que supone el 96,6% de las actividades incluidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). El ICE ha articulado un procedimiento ágil y simplificado para la tramitación de las solicitudes con la menor carga burocrática para los solicitantes, utilizando en la medida de lo posible la fórmula de la declaración responsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa. Sobre las cuantías, los empresarios o profesionales adscritos a los sectores definidos que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el límite de ayuda será el importe de la deuda y costes fijos incurridos con un máximo de 3.000 euros. Para el resto de empresarios y profesionales adscritos, cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, haya caído más del 30% en el año 2020 respecto al año 2019, el importe no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000.