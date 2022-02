Los empresarios salmantinos, sobre el alza del salario mínimo: “No es el momento”

El Gobierno ha acordado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros en contra de los empresarios, también de los salmantinos. Consideran que no es el momento de incrementar los costes de las empresas, que perjudicará a los contratos de servicios ya firmados y que estas decisiones deberían ligarse a la productividad.

“La patronal de las grandes empresas, ya que no se cuenta con las pymes, hizo mal en aprobar la reforma laboral sin antes haber atado las decisiones sobre el SMI para que esto no sucediera”, reprocha el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), José Vicente Martín Galeano. Advierte de que no solo hay que subir a 1.000 euros el salario, que son 14 pagas, “también suben las cotizaciones sociales, hay que revisar convenios y ajustar los sueldos de las categorías superiores”.

Avista de la mala situación en la que quedan los negocios que prestan servicios y que tienen ya cerrados sus contratos con una previsión de gastos. “El trabajador se pone a un precio que es imposible de mantener, va a ver más desempleo”, augura. Por su parte, Antonio Flórez, secretario general de la asociación de comercio AESCO, defiende que la subida del SMI debería ligarse a un incremento de la productividad, “que ahora está en niveles bajísimos”. Por su parte, el presidente de CEOE-CEPYME Salamanca, Diego García, cree que la subida es “inasumible”. Añade que “la mayoría del tejido empresarial todavía no conoce la recuperación económica”, por lo que el alza “es una zancadilla más para su recuperación”. Además, “tensionará los márgenes empresariales y estrangulará el empleo”. García confiesa que estaría “encantado” de subir el SMI “si con él bajasen las cotizaciones sociales”.

A priori en Salamanca habría que subir categorías de determinados convenios laborales, entre ellos el de comercio, ya que según las tablas del último acuerdo el dependiente de categoría 2ª y el auxiliar de caja de 2ª están por debajo de los 1.000 euros. En construcción ocurre lo mismo con la categoría XIII, cuyo salario se fija en 924 euros. En cuanto a la hostelería, que negocia ahora su convenio, tendría dos categorías por debajo del SMI: una en el área funcional con 996,81 euros, y otra en el área de cocina, con 998,96 euros.