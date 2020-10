Los empresarios salmantinos reclaman planes de reactivación para sus negocios

Los empresarios salmantinos han acogido con alivio la ampliación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), aunque la negociación haya sido prácticamente en tiempo de descuento sin dejar espacio a la preparación de planes de contingencia, según el presidente de los hosteleros, Álvaro Juanes. El colectivo muestra su acuerdo en que es una herramienta positiva, pero no la única que les hace falta en este momento. “Alivia la parte laboral, pero no la comercial ni la económica”, subraya Benjamín Crespo, presidente de la asociación de comerciantes Aesco y de la Cámara de Comercio.

Reclama que mientras dure la pandemia se eliminen los impuestos de las facturas de servicios como la luz o el agua, así como la reducción de tasas y acuerdos en el pago de alquileres. Pero si hay algo en lo que también coinciden los empresarios es en el temor a no poder afrontar en abril los pagos de los créditos ICO, cuyas cuotas se han aplazado un año. “Eso hay que empezar a trabajarlo ya porque con una caída de la actividad del 80% no se pueden afrontar los mismos costes y además los créditos”, insiste Crespo. Por eso propone que los pagos se hagan a más largo plazo. También que el abono de los impuestos se reduzca en la misma proporción que la bajada de ingresos.

Uno de los sectores que se muestra más temeroso es el de las escuelas de idiomas. Este miércoles se conoció que la cadena International House, con cinco décadas de historia, cerrará ocho de sus centros en Cataluña, Zaragoza y Palma de Mallorca ante la imposibilidad de obtener financiación. “La caída de facturación en las escuelas de Salamanca ha sido del 94% comparado con el año pasado. Lo que ha ocurrido con esta firma puede adelantar lo que le puede suceder a la mayoría de las empresas salmantinas cuando no puedan refinanciarse en marzo del año que viene”, augura Miguel Ángel Benito, presidente de la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León.

Señala que si no empiezan a facturar en estos meses, algo poco previsible, no podrán afrontar los pagos de los ICO que les han permitido hibernar sus empresas. Cabe recordar que este sector atraen a Salamanca a 28.000 estudiantes extranjeros al año. Por otro lado, el presidente de la Confederación Empresarios de Salamanca (CES), José Vicente Martín Galeano, señala la reducción de las ayudas a los autónomos, que caen de una media de 660 euros al mes a 472 euros, además de la exoneración del pago de las cuotas de la Seguridad Social. “Necesitamos un plan urgente de empleo. CEOE no ha presionado lo suficiente para que el empresariado forme parte importante de los acuerdos”, critica. Además, reclama un programa estratégico de reactivación que evite la catástrofe de sectores como el del comercio.