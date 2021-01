Las nuevas restricciones por el coronavirus que entran en vigor este miércoles en Salamanca han agitado a los empresarios, que exigen a la Junta que haga sus deberes incrementando el ritmo de vacunación, practicando más test masivos y castigando a los que incumplen. Reclaman que “ponga sobre la mesa” los datos sobre el origen de los contagios que justifiquen desde hoy el cierre del interior de la hostelería, así como la suspensión de la actividad en las grandes superficies, los establecimientos deportivos y las salas de juego.

La Confederación Empresarios de Salamanca (CES) reunió este martes de urgencia a su Junta Directiva para valorar la decisión “preventiva” de la Administración regional para atajar el incremento de casos de COVID tras las Navidades. “Deben abrir todos los negocios haciendo que la gente cumpla con las medidas, además de incrementar los test masivos y elevar el ritmo de vacunación”, señala el presidente, José Vicente Martín Galeano. “Que nos den datos reales de dónde se contagia la gente”, insiste. Galeano traslada la situación límite de los feriantes, sin actividad desde marzo, así como de las empresas de estética y peluquería, mermadas por el cierre perimetral, además de los gimnasios, la hostelería y el comercio. “El cierre perimetral debe caer. Vamos a pasar de la crisis sanitaria por COVID a una de pobreza”, advierte.

Las restricciones de Nivel 4 plus llevan al límite a los hosteleros, que cierran el interior con la posibilidad de abrir las terrazas con escasa rentabilidad debido a la ola de frío que asola la Península. “Se expropia nuestro derecho a trabajar y la norma dicta que hay que compensar, pero seguimos sin ayudas directas ni de la Junta ni del Gobierno, solo cortinas de humo y arrastrando pérdidas desde marzo”, apunta el presidente de la Asociación de Hostelería, Álvaro Juanes. Advierte de la “jugada” de dejar abrir solo las terrazas, a pesar de no estar acondicionadas contra el frío. Los que abran el exterior irán a ERTE por limitación, tendrán que afrontar el 20% de los seguros sociales. Por eso el sector clama para que la actividad en terrazas se considere “residual” y que no influya a la hora de pedir los ERTE de impedimento —los de cierre total—, en los que les exoneran el 100% de los seguros. Recuerdan el compromiso de la Junta para trasladar la petición a la Dirección General de Trabajo, que es la que acepta los ERTE, pero siguen sin respuesta del portavoz, Francisco Igea.