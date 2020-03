Los empresarios salmantinos culpan al nuevo SMI de disparar los afectados por EREs

El número de Expedientes de Regulación de Empleo bajó el año pasado de 23 a 18, la cifra de trabajadores afectados se ha disparado en Salamanca a las puertas de nuevos cambios en la Reforma Laboral y tras incrementarse dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En concreto, los afectados han pasado de 102 al terminar 2018 a 240 al finalizar el año pasado.

Se trata de una diferencia de 138 empleados más, es decir, un 135% por encima del ejercicio anterior. El tipo de regulación que más se ha incrementado ha sido la de despidos colectivos, que ha pasado de 33 a 166 trabajadores. En cambio las suspensiones de contratos han bajado de 53 a 37 y las reducciones de jornada se han reducido más aún, al caer de 16 a 37. Estos datos indican que los empresarios han optado por aligerar plantilla.

Retrocediendo en el tiempo se aprecia que 2018 fue el mejor año en afectados por regulación de empleo de los últimos 12 —hay que volver a 2006 para encontrar una cifra próxima— tras un periodo de destrucción de puestos de trabajo devastador. Pero esta tendencia positiva se acabó en 2019 debido al incremento del SMI, que se elevó primero un 23% y ahora otro 4% hasta los 950 euros al mes.

“Los empresarios prevén que se aproximan cambios en la Reforma Laboral y que dejarán parte de ella sin efecto. A esto se unen informaciones de nuevas subidas del SMI a 1.100 euros, por lo que se adelantan a que se tomen estas decisiones para ajustar las plantillas, dado que si se ejecutan no podrían asumir los costes”, explica el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), José Vicen- te Martín Galeano.

“La gente tiene el miedo en el cuerpo, algo a lo que no ayuda la incertidumbre que impera, ya que cada día llegan informaciones diferentes”, se lamenta Martín Galeano. El representante de los empresarios reprocha que sin saber si se van a cambiar las normas a mitad del partido, como subir el SMI o eliminar la cláusula del despido objetivo, los emprendedores no solo no contratan, sino que despiden. Desde hace meses advierte de que los afectados por EREs se iban a disparar como medida de protección de los negocios “ante lo que pueda venir”.

La tendencia a nivel regional es más suave que en Salamanca, aunque también se han disparado los trabajadores afectados por los EREs, en concreto un 88,5% después de que los empleados hayan pasado de 2.692 a 5.073 al cierre del año pasado.