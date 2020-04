Los efectos del coronavirus en el mercado: tostones y corderos de saldo

No hay sitio para las carnes y pescados de calidad, por lo que han registrando un descenso de precios de hasta el 30%. Los bares y restaurantes han cerrado, pero los ganaderos siguen criando corderos, cabritos y tostones que estaban destinados para celebraciones como la del Día del Padre, las habituales de los fines de semana y las de Semana Santa. Los mayoristas han optado por congelar, pero no es suficiente, por lo que los precios han caído sensiblemente.

Así, el lechazo y el cabrito se encuentran a 8,9 euros el kilo, cuando su premio medio a lo largo del año apenas bajaba de 11,99 euros. El tostón, que habitualmente se encuentra a 8,5 euros el kilo ahora cae a 7 euros. Tampoco hay salida para los chuletones, que bajan a 7,9 euros el kilo. La paralización de este tipo de venta ha sido tal, que no se compra al ganadero.

“Lo que más se vende es el pollo, que ha subido 40 céntimos el kilo hasta los 2,99 euros el extra”, especifica Choni, carnicera en el Mercado de San Juan. “Este aumento en el pollo es considerable”, valora, a la vez que pide apoyo para el resto de sus compañeros del mercado, donde cada día se esfuerzan por mantener el servicio a los clientes, mayoritariamente a domicilio.

En las pescaderías ocurre algo parecido con piezas como el rodaballo, que pierde 5 euros en el kilo para caer hasta los 15 euros. Era muy demandado por la hostelería y ahora no tiene cabida en los hogares inmersos en la cuarentena.

Por otro lado, ya no salen tantos barcos a pescar como antes del confinamiento y algunas lonjas no abren los sábados como solían. Esto ha tenido un efecto directo en el precio de pescados azules como las sardinas y los boquerones, que se han disparado. Si cuestan entre 5 y 7 euros el kilo habitualmente, ahora no se pueden vender por debajo de 10 euros. Así lo señala el mayorista Benjamín Crespo. Asegura que ayer vendió en su puesto del Mercado Central el 5% a clientes presenciales y el 95% a domicilio, esfuerzos que estos días realizan todos los profesionales de la alimentación.