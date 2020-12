Los efectos del botellón en los jóvenes: “Puede haber daños irreversibles”

La pandemia no ha dejado de lado la preocupación de los internistas por el consumo elevado de alcohol en los jóvenes, sobre todo en forma de atracón en los ‘botellones’. Junto a expertos nacionales, el especialista del Complejo Asistencial de Salamanca Miguel Marcos señala la preocupación que existe por no lograr el cambio de actitud en la juventud: “Cualquier cantidad de alcohol por pequeña que sea es de riesgo”.

Si en el tabaco se tiene asumido por la sociedad que un consumo excesivo daña los pulmones, Marcos alerta de que no se da la misma percepción con el alcohol que provoca daños en el corazón, cerebro, el tubo digestivo o los riñones. De hecho, el especialista trae a colación los estudios norteamericanos que han hecho un seguimiento sobre jóvenes que bebían alcohol de forma repetida. “Se ve que su rendimiento a nivel cognitivo tanto académico como laboral es inferior que a los que no han bebido”, incide.

A modo de ejemplo, emplea la metáfora de un boxeador: “Igual que un boxeador a base de recibir golpes en la cabeza termina con una contusión cerebral, las borracheras repetidas también acaban con daño cerebral. Y eso ya no tiene remedio aunque posteriormente vayas a una consulta del Hospital”, desarrolla. Por ello, señala la importancia de romper con el hábito de las borracheras durante los fines de semanas sobre todo entre los jóvenes que pueden sufrir daños neurodegenerativos. “El no reconocimiento del trastorno que puede provocar el alcohol es un grave problema de la sociedad y todos los colectivos científicos reconocen que no hay ninguna cantidad saludable y por supuesto nunca debemos promover el consumo diario”.

Sin embargo, las declaraciones chocan contra la barrera de la sociedad. Los expertos aconsejan un aumento del precio y reducir la disponibilidad y el marketing pero sobre todo por una campaña de concienciación entre unos jóvenes que se encuentran en una edad media de inicio del consumo de alcohol entre los 13 y los 14 años. “Hay que ver una copa de vino como un pastel. A nadie se le ocurre pensar que es algo saludable porque puede producir diabetes, obesidad, arteoesclerosis, pero si un día tomas algo puntualmente lo haces con ese conocimiento de que no es algo beneficioso para la salud y tiene que ser algo puntual; con el alcohol deberíamos considerarlo así, ninguna cantidad de alcohol puede considerarse bajo ningún concepto saludable y si se hace debe ser puntual y en ningún caso su recomendación diaria”.

Marcos fue el encargado de moderar el trabajo de expertos de todo el país en una conferencia sobre el consumo abusivo de alcohol en la juventud. Intervinieron también Fernando Cadaveira, del Departamento de Psicología Clínica de A Coruña; Mª Candelaria Martín, del Hospital Universitario de Canarias y Julio Basulto de la Universidad Vic de Barcelona.