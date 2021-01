Los efectos de la pandemia y la crisis en los divorcios en Salamanca

Al principio de la pandemia, cuando toda España estaba confinada y no podía salir de casa, muchos expertos en relaciones apuntaron que esa convivencia forzosa las 24 horas del día iba a desencadenar al cabo de unos meses un gran número de rupturas matrimoniales. La predicción seguramente se hubiera cumplido si la pandemia se hubiera quedado en la primera ola. Sin embargo, han llegado la segunda y tercera ola del virus, lo que ha agravado la crisis económica, elevado el desempleo y ha pospuesto la recuperación de la actividad hasta dentro de varios años. El apartado económico es, precisamente, la clave de que en 2020 se registrara un ligero descenso en los divorcios y separaciones en Salamanca respecto a 2019, pese a que los problemas de convivencia entre las parejas han aumentado, tal y como confirman los psicólogos.

Los procedimientos tramitados ante el Juzgado de Familia descendieron un 6% en 2020 respecto a un año antes

Los datos del Juzgado de Familia de Salamanca reflejan un total de 382 procedimientos registrados entre divorcios, separaciones (tanto consensuados como sin consensuar) y nulidades matrimoniales el año pasado. La cifra es ligeramente inferior a la de 2019, cuando hubo 409. En el caso de los procesos de guarda, custodia y alimentos, pensados para parejas que no están casadas pero que tienen hijos en común, sí experimentan un pequeño repunte, con 136 casos en 2020, frente a los 118 de 2019.

“La pandemia ha parado la vida de todo el mundo”, así resume Ana Belén Silguero, vocal salmantina del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, la situación que ha provocado el coronavirus. Una incidencia que, evidentemente, también repercute en las relaciones de pareja. “Muchas personas han pasado de tener un trabajo estable a estar en casa todo el día y no disponer de ingresos económicos. Eso acaba generando tensiones y discrepancias”, incide.

Las dificultades aumentan si, además, el tiempo que pasan juntos los miembros de la pareja aumenta, como ha ocurrido desde marzo de 2020. “Antes era habitual que esas parejas coincidiera poco por motivos laborales o de otro tipo. En el confinamiento han estado más juntos, lo que ha desencadenado discusiones que antes no se producían porque no coincidían”, explica Ana Belén Silguero. No obstante, la psicóloga afirma que, al igual que la pandemia ha descolocado a muchas parejas, también ha servido para unir más a otras. “La actual situación ha servido a otras familias para estar más con sus hijos y fortalecer los vínculos”, subraya.

Para mejorar la convivencia, Ana Belén Silguero señala como esencial que la persona reflexione sobre los motivos de irritabilidad, enfado o tristeza. “Primero deben pensar por qué se sienten así y luego hablar las cosas cuando estén calmadas. Las formas a la hora de comunicarnos hay que cuidarlas, no solo lo que se dice a la pareja. En situaciones difíciles hay que apoyarse, empatizar y ponerse en los zapatos del otro. Y si no podemos manejar la situación, es recomendable buscar la ayuda de un profesional para que medie”, concluye, aunque admite que después de un año de pandemia, es lógico que la salud mental se resienta. “Todos los alicientes que nos hacían estar contentos y satisfechos se han visto mermados y eso descompensa a las personas”, asegura.