Las cofradías penitenciales de Semana Santa se disponen a cerrar un año para olvidar. Las hermandades se han topado con uno de sus principales obstáculos en sus propios hermanos: la morosidad de las cuotas en 2020 y la proyección de que el problema pueda ir a más con la perspectiva de un 2021 sin procesiones en la calle, salvo que la situación epidemiológica dé un giro de 360 grados. Hay que recordar que las cuotas son la principal fuente de financiación de las cofradías (van desde los 15 euros de la más barata a los 30 de la más cara en un solo pago anual).

Una de las que tienen una cuota más barata y con un peso de cofrades más humilde es la Hermandad del Vía Crucis. Con 224 hermanos, 62 de ellos aún no han pasado por caja para abonar el recibo pendiente de este año. “Se les está avisando personalmente para avisarles, pero afecta de una manera muy negativa y dificulta a la hermandad hacer cosas propias”. No es un caso puntual. José María Guervós, hermano mayor del Nazareno, ha realizado un llamamiento a través de las redes sociales para informar de que la sede está abierta tanto para recoger papeletas de la lotería como para abonar los recibos pendientes. “La gente se piensa que por no salir en la procesión no hay que pagar. Los que tienen domiciliada la cuota lo han hecho todo, pero el resto estamos yendo detrás. Ayudamos a la parroquia y tenemos gastos inaplazables. No tengo mucha esperanza en poder cobrar todos los recibos este año”. En otros casos como la Hermandad de Jesús Flagelado se temen que el peor año va a ser 2021. “Nosotros tenemos cobradores y hasta que llegó la pandemia cobramos gran parte de los recibos y aún así tenemos cerca de 80 pendientes. Pero el próximo año va a ser muy complicado porque se va a cobrar sabiendo de antemano que no va a haber procesiones por lo que lo mismo hay gente que se plantea darse de baja hasta que volvamos a salir a la calle. Hay que plantearse que las cofradías vivimos al día y lo mismo si no se cobran las cuotas no podemos sacar la procesión cuando podamos en 2022”, detalla el hermano mayor de Jesús Flagelado, José Luis Rivera.

Otras hermandades como la Franciscana confirman que han cobrado el 100% de los recibos, mientras que en el caso de la Real Cofradía del Cristo Yacente el nivel de impagos se encuentra al mismo nivel de otros años, aunque temen que el ‘golpe duro’ se produzca en 2021 con dos años consecutivos sin procesiones. “2021 va a ser un año de transición para mantener el equipo”.

El resto de ingresos de las cofradías han desaparecido. La única aportación que se ha mantenido ha sido la de las participaciones de la Lotería de Navidad, aunque el cierre de bares también ha limitado bastante su venta y algunas tan solo han recomendado comprar el décimo por mantener la tradición. “Hemos hecho solo un tercio de las papeletas de otros años porque nos lo pedían los hermanos”, detalla Miguel Hernández, el hermano mayor de La Soledad. El cierre de templos y las restricciones también ha eliminado gran parte de los ingresos por cepillos o iniciativas para recaudar fondos (comidas, conciertos). “La ausencia del besamanos de La Soledad y el cierre de la Catedral nos ha supuesto un fuerte impacto para la hermandad. Proyectos que teníamos pendientes con mucha ilusión para dos años ahora tendremos que aplazarlos”.