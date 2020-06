Los dos artículos que han disparado ventas en Salamanca, hasta el punto que casi no hay, por la desescalada

"Si antes tardábamos seis meses en vender 16 bicicletas infantiles, ahora no nos han durado una semana". David González, responsable de una veterana tienda de bicicletas del barrio del Oeste, destaca el boom que se ha vivido con bicicletas de todas las gamas. Desde que coincidió la apertura de los negocios de menos de 400 metros cuadrados con las franjas horarias, la venta de bicicletas se ha disparado hasta el punto de "no tener stock". "Apenas nos quedan modelos por debajo de los 1.000 euros", detalla. Los establecimientos especializados en la venta de vehículos de dos ruedas destacan que en el mes de mayo se han "agotado" todos los modelos "baratos" entre 300 y 500 euros y de todo tipo: desde las urbanas, pero sobre todo mountain bike. Rivero, responsable de un establecimiento especializado, insiste en la misma idea. "Los modelos baratos han volado".

La fiebre por las bicicletas ha desbordado tanto a las pequeñas empresas como a las grandes. Pablo Gómez lamenta que podían haber vendido "muchas más" si no se hubieran topado con el "desabastecimiento". "En España no se ha podido fabricar durante el estado de alarma, y en otros países se estableció la bicicleta como un bien básico así que todo el stock fue para ellos", detalla Gómez, responsable de una empresa familiar con más de un siglo de experiencia en el sector. En la actualidad, los pedidos se están demorando entre quince días y un mes y hay algunos modelos que no se están recibiendo.

Los grandes establecimientos también están teniendo muchos problemas para paliar el desabastecimiento. Sin apenas modelos en el almacén físico, la mayoría de los pedidos se están realizando bajo demanda en las páginas web aunque en los catálogos ya no se asegura la disponibilidad.

Si la fiebre por las bicicletas es evidente al pasear por las calles y carilles bici en las franjas horarias permitidas, en los balcones y jardines se esconde otro de los principales estallidos del desconfinamiento: la venta de piscinas en toda España, y también en Salamanca. Ya sea por la incertidumbre sobre la apertura de las piscinas comunitarias y municipales; el propio miedo a un contagio o el aviso de la primavera calurosa ha provocado que sean muchos los que opten por un lugar seguro donde refrescarse durante el verano. Tanto comercios especializados en la venta de estos productos, como grandes almacenes han agotado todas las que tenían en las naves y los pedidos se hacen a cuentagotas. Solo hace falta observar el catálogo de una importante tienda especializada en el ámbito deportivo. De los 14 modelos que tenían disponibles a través de la página web, tan solo quedan disponibles dos tipos de piscinas hinchables especializadas para bebés. Están agotadas desde las más básicas para el balcón de 20 euros a las de 300 euros que cuestan las plegables mas caras. "Desde el primer día se las han llevado todas. Hemos recibido cientos de llamadas y ya no tenemos ni bajo pedido", expresa una empleada de estos almacenes deportivos en Salamanca.

La responsable de un establecimiento especializado apunta, al igual que en las bicicletas, que la falta de stock en las fábricas ha impedido que la alegría sea completa tras varios meses cerrados. "Hemos vendido hasta piscinas del año pasado de todos los modelos: plegables, desmontables, infantiles, de adulto. Las pocas que llegan ahora ya están adjudicadas", subraya.

Los expertos, por otro lado, aconsejan a la gente que se informe antes de adquirir la piscina, ya que no todas las superficies están preparadas para soportar lo que pesa. Así, piden que se pregunte a los asesores que suelen tener estos establecimientos.