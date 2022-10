Los diseñadores del nuevo diseño de LA GACETA: “Los lectores siempre se merecen más”

Javier Errea Múgica (Pamplona, 1966) es periodista. Está casado con una periodista y tiene tres hijos, la mayor también periodista. Graduado por la Universidad de Navarra y con estudios de posgrado en la University of South Florida y en The Poynter Institute for Media Studies, ha sido consultor estratégico de decenas de medios. Es también autor de varios libros sobre periodismo.

¿Por qué rediseñar hoy un diario como LA GACETA?

—Porque es un acto de justicia con sus lectores. Mejorar constantemente, no conformarse con lo que se ha conseguido... es lo que los lectores nos demandan y se merecen. Solo por el hecho de depositar cada día su confianza, se merecen todo y más.

¿Qué debe tenerse en cuenta a la hora de rediseñar un diario centenario?

—Sobre todo, hay que aproximarse al diario con muchísimo respeto. Abrir bien los ojos y los oídos para entender por qué son las cosas de un modo. No pensar que por venir de fuera sabes más. Yo digo siempre que lo fundamental es respetar el alma del periódico, y que si no se hace el proyecto, por muy bonito que parezca, está abocado al fracaso.

Entonces, cada diario es un mundo...

—Desde luego. Pueden parecer todos muy similares, pero no lo son tanto. Por eso, unos tienen éxito y otros no. Una cabecera periodística es algo delicado que hay que cuidar cada día.

Hablando de cabeceras, se ha atrevido a ‘tocar’ el logotipo del periódico...

—Sí, y no es algo que solamos hacer a menudo. No creo en los rediseños ostentosos. El diseño está siempre al servicio de la información. Funciona si hace que esta se entienda mejor. El mejor diseño es casi siempre silencioso, no protagonista. En este caso, tras mucho estudiarlo, pensamos que la cabecera de La Gaceta pedía no un cambio radical, pero sí un refinamiento. Y los responsables del diario estuvieron de acuerdo.

¿Aún tiene futuro y sentido un diario impreso?

—La experiencia de consumir información en papel tiene muchas ventajas. Hay que saber sacarles partido. No es romanticismo, es puro sentido común. Hay quien celebraría la muerte de los diarios impresos, pero creo que va a tener que esperar.