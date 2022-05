Los diagnósticos de melanoma aumentan y llegan en peor estado

El Día Mundial del Melanoma pone de acuerdo a los especialistas españoles en que “se está notando un incremento de casos que, seguramente, son diagnosticados que no se vieron durante la pandemia”.

El dermatopatólogo del Hospital de Salamanca Ángel Santos-Briz, confirma que “desde la segunda mitad de la pandemia se ven más casos y los compañeros de otros hospitales indican lo mismo”. “Es probable que sean personas que durante la pandemia lo dejaron pasar y no fueron al médico”, opina y añade otra razón: “Por lo general, estas manchas raras son descubiertas por la propia familia o por la pareja, que ve algo raro en la espalda. Durante la primera mitad del covid no se iba a las piscinas, se viajó menos y puede que no se vieran en su momento”.

Esos melanomas diagnosticados de forma tardía pueden tener serias consecuencias. “Un retraso de un año sí es importante porque se trata del tumor en el que más importante es el diagnóstico precoz. Un melanoma que tenga menos de un milímetro de grosor es lo normal y suele tener buen pronóstico, pero si supera ese milímetro de grosor la supervivencia disminuye significativamente”, advierte el doctor Santos-Briz.

Los tipos de melanomas se dividen en cuatro grandes grupos, en función de las zonas del cuerpo y de las causas. “Los que aparecen más habitualmente son los que surgen en las zonas donde se recibe el sol, pero de forma intermitente, como la espalda, las piernas, el tronco, etc. Están directamente relacionados con el sol, obviamente”. Ángel Santos-Briz continúa con un segundo grupo de melanomas que son “la típica mancha oscura que aparece en la cara de personas bastante mayores y, aunque también tienen que ver con el sol, son diferentes”.

Existen otros dos tipos de melanomas que no son causados por el sol y que aparecen en las plantas de los pies, las palmas de las manos o, incluso, las uñas. “Hay que conocerlos bien porque al no ser pigmentados se pueden confundir con verrugas o con callos y la gente decide no hacer nada”. Estas lesiones que pasan desapercibidas pueden parecer rozaduras en los pies, pero cuando llegan al Hospital lo hacen ya en forma de “tumores horrorosos y bastante desarrollados”.

Los médicos insisten en que se acuda a un dermatólogo ante cualquier lesión sospechosa para no tener que remediar, aunque afortunadamente también han evolucionado los tratamientos: “Desde hace unos años hay una revolución para tratar el melanoma metastásico, que es la inmunoterapia y los anticuerpos monoclonales. Cuando el melanoma está en fase inicial se puede extirpar con un tratamiento quirúrgico”, concluye el especialista.