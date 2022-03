Los devastadores efectos del aumento del precio de la gasolina en los salmantinos

La complicada situación en el mercado de carburantes ha puesto al límite a multitud de sectores económicos y a casi todos los consumidores de una forma u otra. Un incremento de los gastos que muchos señalan que no van a poder aguantar si el actual contexto se alarga en el tiempo y el Gobierno adopta medidas.

Conductores: 20 euros más para llenar el depósito de un turismo diesel

Los registros actuales pulverizan los anteriores por el “rally” alcista en el que se han instalado los carburantes con el nuevo año y que ha agudizado la invasión rusa de Ucrania. En poco más de un mes la gasolina 95 y el diesel han aumentado una media de 10 céntimos por litro. Con el bagaje de subidas que comenzó meses antes, los combustibles se encuentran entre un 29% y un 32% más caros que en marzo de 2021. De ahí que llenar el depósito de 50 litros de un turismo de gasóleo cueste ahora 79,50 euros, cuando hace un año valía 60.

Mercancías: Obligados a renunciar a trabajos si no se revisan contratos

El panorama para el transporte de mercancías es complejo. La asociación Aestradis lleva meses pidiendo al Gobierno que actúe aplicando la rebaja del IVA porque considera que es la única forma de reconducir la situación provocada por el alto precio de los combustibles. Y eso que recientemente se ha publicado el acuerdo por el que los cargadores están obligados a revisar los contratos con el transportista de acuerdo a la evolución del precio del gasóleo. Sin embargo, el sector afirma que puede que esto no sea suficiente. Astasa considera que se puede frenar la actividad económica, por lo que podría haber más oferta de camiones que demanda. “Si los cargadores no cambian su política, los transportistas tendremos que renunciar a trabajos porque se va a perder dinero”, asegura.

Transporte de viajeros: Sin posibilidad de poder actualizar tarifas a corto plazo

El transporte de viajeros acumula dos años muy complicados, ya que es uno de los sectores que probablemente más ha notado el coronavirus y al que más tiempo le está costando recuperarse. La escalada de los carburantes les ha puesto en una situación más comprometida aún. Aesbus, que aglutina a empresas salmantinas de autobuses, afirma que su margen de maniobra es prácticamente inexistente. La subida del diesel no la puede trasladar al cliente porque los contratos con la administración no permiten actualizaciones de los precios. Tampoco resulta fácil aplicarlos a la contratación de viajes fuera de las líneas regulares porque existe aún muy poca demanda. Los taxistas también se ven en esta tesitura. Hasta el 1 de enero no pueden aplicar nuevas tarifas de las que están en vigor en la actualidad, a lo que se suma el temor a un frenazo económico, que se traduciría en la pérdida de clientes.

Comunidades de vecinos: Ajustar la calefacción o subir cuotas por el exceso de gasto

Las comunidades de vecinos tampoco se salvan. El gasoil para calefacción, uno de los más utilizados en los edificios que no tienen individualizado el servicio, se encuentra un 50% más caro que hace un año. Si a eso se suma el mayor desembolso por el encarecimiento de la electricidad, hay comunidades que han tenido que recurrir a una subida de cuotas. No obstante, los administradores de fincas señalan que hay otras que, en lugar de aprobar una nueva derrama, han optado por reducir el horario de la calefacción, a lo que ha contribuido unas temperaturas benignas. Existe una tercera vía, la de los acuerdos con las empresas suministradoras en los plazos de pago.

Agricultores: El gasoil se suma a una ristra imparable de gastos

Los agricultores encaran una de las épocas de mayor trabajo en los cultivos y por lo tanto de mayor consumo del gasóleo agrícola, con precios récord, al moverse entre 1,10 y 1,20 euros por litro y con previsión de seguir subiendo. Además, las cotizaciones del petróleo también se trasladan al coste de los fertilizantes.