Los delitos se disparan en Salamanca: aumentan un 72 por ciento tras el estado de alarma

Con todos encerrados en casa los ladrones lo tenían muy complicado a la hora de hacer de las suyas. Pese a que la mayoría borraría de sus vidas los duros meses de confinamiento domiciliario, aquellas semanas también implicaron algunos aspectos positivos y la criminalidad en la provincia descendió a límites jamás imaginados. Sin embargo, tras meses con las manos vacías, los ladrones han vuelto a la carga. Según los datos difundidos por el Ministerio del Interior, los delitos en la provincia han aumentado un 72,86% y hurtos y robos continúan siendo las infracciones más habituales.

Después de que el Gobierno declarara en marzo el estado de alarma en todo el territorio con medidas restricción al movimiento de personas y la actividad económica se paralizara, la delincuencia descendió notablemente y según el informe trimestral de abril a junio en Salamanca se registraron un total de 1.426 delitos. Sin embargo a partir de junio, con la llamada “nueva normalidad”, la rutina comenzó poco a poco a apoderarse de la ciudadanía, también en lo malo. Así, de julio a septiembre la cifra de delitos en la provincia llegó a los 2.465.

De todos ellos, los robos y hurtos continúan estando a la orden del día. En concreto, los robos con violencia e intimidación han pasado de 6 a 28 del segundo al tercer trimestre (366,67% más) y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones de 37 a 79 (113,51% más), mientras que los robos con fuerza solo en domicilios han aumentado de 29 a 53 (82,76%).

Muy por encima de estos se encuentran los hurtos, es decir, cualquier sustracción de un bien ajeno que se lleve a cabo sin emplear fuerza o violencia, como por ejemplo quitar la cartera a alguien en el autobús sin que se dé cuenta. En concreto, los datos del Ministerio del Interior reflejan que de abril a junio se registraron en la provincia de Salamanca 182 hurtos, mientras que de julio a septiembre ha habido 516, lo que supone un incremento de un 183,52%.

Pese a tales cifras, si se analiza el cómputo global de enero a septiembre respecto a 2019, las infracciones penales en este insólito 2020 han disminuido un 11,7%.

Campañas de concienciación

Para no caer en las redes de estos ladrones, la Policía Nacional lanza campañas periódicas que recuerdan cómo actuar. En primer lugar, respecto a robos en domicilios, el Cuerpo recomienda no abrir la puerta ni accionar el portero automático a desconocidos, cerrar con llave y activar la alarma de seguridad incluso para ausencias muy breves y desconfiar de aquellos revisores y técnicos con los que no se haya concertado una cita previa. Asimismo, apuntan a la importancia de no divulgar en redes sociales información sobre las vacaciones, no dejar señales visibles que ayuden al ladrón a ver que la vivienda en ese momento está desocupada y mantener los objetos de valor y el dinero en metálico en un lugar seguro. De la misma forma, se recomienda llamar a la Policía si se observan objetos o marcas en cerraduras o entre el marco y la puerta, tales como hilos de silicona o palitos de madera, pues son métodos que avisan al delincuente de que la vivienda está sin moradores.

En lo que a los hurtos respecta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recomiendan no llevar todo el dinero en una misma cartera o bolso y si se va a sacar dinero en un cajero comprobar que nadie está observando. Es aconsejable no colocar sobre mesas o mostradores teléfonos móviles u otros objetos que puedan ser sustraídos por descuido y a la hora de caminar por la calle colocarse el bolso o la cartera al lado opuesto de la calzada, próximo a la pared. Además, es recomendable circular en el sentido contrario al de los vehículos, un método con el que se podría evitar tirones desde motos, por ejemplo.