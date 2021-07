Los cursos de español de la Universidad salvan los muebles

Después de un año en dique seco por la pandemia, la Universidad de Salamanca ha inaugurado este jueves la 58º edición de los Cursos de Lengua y Cultura y Españolas. Pese a las dificultades, la sociedad de Cursos Internacionales del Estudio salmantino ha conseguido atraer a 385 alumnos presenciales al programa de verano, un 23% del total registrado en el año 2019, cuando aún no había coronavirus. “Hace un mes y medio no podíamos ni imaginarlo”, reconoce el consejero delegado de Cursos Internacionales, José Miguel Sánchez Llorente, y comenta que, aunque las cifras están lejos de las deseadas, finalmente no han sido tan malas como esperaban.

Además, el consejero delegado recuerda que a los números de alumnos presenciales hay que sumar los datos de los estudiantes de los cursos “online”, 527 personas en los meses de junio, julio y agosto, de forma que durante el verano, ya sea en programas presenciales o virtuales, Cursos Internacionales de la Universidad va a tener matriculados a 912 estudiantes, prácticamente la misma cifra que el año anterior, con la importante diferencia de que en 2020 todos fueron alumnos de cursos “online”. Los 912 alumnos suponen más de la mitad de los matriculados en los veranos anteriores a la pandemia.

Julio es el mes en el que habrá mayor presencialidad en las aulas de Cursos Internacionales, con 281 matriculados. La mayor parte, unos 200, son profesores de español que han viajado para cursar el Máster de Lengua y Cultura Española, pero también otros programas formativos. El resto son alumnos que viajan a título individual. El perfil de los estudiantes ha cambiado por completo respecto a antes de la pandemia, pasando de tener de forma mayoritaria grupos de alumnos a contar principalmente con estudiantes a título individual.

El problema reside, sobre todo, en las dificultades para viajar. Así, este verano faltan los brasileños, que no pueden salir del país y que suponían un grupo casi tan amplio como los americanos; tampoco pueden moverse los australianos y llegarán muy pocos de África y los países árabes; en cuanto a los de Asia, destaca la ausencia de los grandes grupos de chinos. Como consecuencia, americanos de Estados Unidos y Europeos copan la mayoría de las matrículas en los cursos de español del programa de verano de la Universidad.