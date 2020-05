“Los conductores han sido unos verdaderos héroes en esta crisis”

José María Martín Hernández, Chema, cuenta a día de hoy con una importante flota de camiones frigoríficos que dan trabajo a quince conductores, dos de ellos de baja actualmente. Su actividad se centra en el transporte de la industria cárnica de Guijuelo (más de un 90% de sus servicios) y quiere seguir así.

Él destaca que lo importante son los conductores y que su labor se ha centrado “como un capitán del barco, en apoyarles todos los días y conseguirles material para que se sintieran seguros”. Explica cómo al principio "no sabíamos cómo funcionaba todo". "Fue un poco desastre porque iban a las fábricas y no les dejaban entrar, pero ellos tienen sus necesidades y había sitios que no tenían habilitados los servicios, aunque enseguida se concienciaron". Destaca el apoyo recibido porque “han estado jugándose la vida y mucha gente les ha apoyado como en sitios donde les dan el bocadillo, la bebida y te sientes reforzado en el momento que la gente te respalda”.