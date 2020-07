El programa de Cirugía Robótica sufrió un ‘parón’ forzoso durante los tres meses que ha durado el estado de alarma a causa del COVID. El robot no se utilizó porque se encuentra instalado en el Hospital Clínico y las cirugías de pacientes ‘límpios’ se realizaron durante todo este tiempo en el Virgen de la Vega. Ante la dificultad de trasladar el robot al Virgen de la Vega se optó por suspender esta actividad.

“Las operaciones más urgentes se han hecho sin el robot. Hay cirugías que no se han podido aplazar, pero en ese caso se han hecho de forma videoasistida, que al fin y al cabo es lo que se veía haciendo en los últimos años”, explica Marcelo Fernando Jiménez, responsable de la Unidad de Robótica. El parón que ha sufrido esta técnica en Salamanca no es una excepción, sino que buena parte de Europa ha experimentado un retroceso similar. “Hemos estado en contacto con cirujanos de otros países y es curioso, pero ha sucedido parecido en Europa. Mientras que en países nórdicos como Dinamarca o Suecia, en realidad no ha cambiado nada, en otros como Francia, Italia o Alemania hemos tenido una evolución parecida y parece que ha vuelto un poco hacia atrás”. En el caso de Salamanca, por la dificultad de trasladar el robot, en otros centros “por sus propios motivos, pero comprobamos que ha aumentado la tasa de cirugías abiertas y también más tasa de complicaciones”, analiza Marcelo Jiménez.

Uno de los objetivos del Hospital es poder aumentar la plantilla de cirujanos formados para el uso de esta tecnología. “Actualmente hay seis equipos de robótica y cada uno de ellos tienen a dos o tres cirujanos”, por lo que el Hospital cuenta con, aproximadamente, 15 especialistas en robótica. Si finalmente se incorporan más robots será necesario tener a profesionales formados para aprovecharlos durante el mayor tiempo posible, pero existe un handicap: “Sucede con todas las técnicas quirúrgicas que se requiere un entrenamiento anual para mantener las habilidades. En la cirugía robótica se recomienda que cada cirujano haga, como mínimo, 20 procedimientos al año. La intención es que cuando todos estén con ese volumen se pueda aumentar el número de cirujanos formados”, avanza.