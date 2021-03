La Junta de Castilla y León deja la puerta abierta -de cara a una cuarta ola- a disolver ese ‘pack’ de sectores más afectados por las medidas restrictivas y que hasta ahora iban en el mismo saco tanto a la hora de cerrar como en las condiciones para las reaperturas: los gimnasios, la hostelería y las superficies comerciales.

Precisamente las grandes galerías comerciales han planteado la duda de por qué tienen que ir de la mano de los bares y restaurantes cuando los contextos son totalmente diferentes: en una superficie comercial no es necesario quitarse la mascarilla en ningún momento, y si existe un buen control de aforo no tendrían que producirse aglomeraciones ni situaciones en las que no se respeten amplias distancias de seguridad.

Se da también la circunstancia de que algunos de estos centros comerciales sí pueden abrir, porque tienen menos de 2.500 metros cuadrados de superficie, mientras que otros centros más grandes, aunque divididos en varias plantas de altura, no han podido abrir desde que comenzó el año.

El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, fue preguntado al respecto y reconoció que es una opción a estudiar de cara a posibles nuevas reescaladas y desescaladas. “Nuestra planificación es día a día y por eso la respuesta que dimos en la primera ola no fue la misma que la de la segunda ola. En la primera ola cerramos toda la hostelería y en la segunda ya dejamos abiertas las terrazas, por ejemplo. Por eso podemos contemplar otras modificaciones de cara al futuro”, expresó.

Por el momento seguirán avanzando en bloque y volverán a abrir sus puertas a partir del próximo lunes, 8 de marzo.