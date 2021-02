Los centros comerciales alertan del “coste dramático” de 154 días cerrados

Los centros comerciales de más de 2.500 metros cuadrados en Castilla y León y Salamanca se vieron obligados a cerrar sus puertas -salvo los servicios o áreas de productos esenciales- todo el mes de noviembre en plena campaña del ‘Black Friday’. Después, tras una sóla semana de rebajas de invierno, el 13 de enero volvieron a tener que cerrar sus puertas hasta el próximo 23 de febrero, dejándoles sin campaña de Rebajas ni de San Valentín. A eso hay que sumar los tres meses del cierre del primer estado de alarma, por lo que en el último año tan sólo han podido trabajar a pleno rendimiento poco más de seis meses y han sufrido un cierre de 154 días. Es un sector que no sale a protestar a la calle como pueden ser los hosteleros y los gimnasios, pero que también está sufriendo la política restrictiva de la Junta de Castilla y León, de las más duras de España junto con Cataluña en esta tercera ola.

Así lo denuncia la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). “Se han tomado medidas durísimas y no se han buscado alternativas con el sector como acordar controles de aforo y medidas sin llegar al coste dramático que se extiende durante tanto tiempo”, señala el portavoz de ANGED, David Gardía, que critica que Castilla y León es “con diferencia la comunidad más restrictiva”. “Eso ha supuesto un impacto gravísimo, no sólo sobre la actividad y el empleo, sino que ha cerrado la cadena de valor afectando a cientos de proveedores locales, empleados de limpieza, de seguridad, transportistas, marketing, industria... son muchos los sectores que dependen de las grandes superficies y cerrar supone un impacto gravísimo en la economía, porque no sólo dejamos de facturar, sino que hay un impacto en el empleo”, agrega García. También la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) incide en que las empresas han “realizado importantes inversiones para garantizar la total seguridad de los trabajadores y de los clientes, implementando recursos y medidas que en la mayoría de los casos van más allá de lo que exigen las autoridades”. AECC asegura que en Castilla y León las tiendas cerradas desde el 13 de enero son un 71%, con un 56% de personas en ERTE y una caída de las ventas de entre un 23% y 33% comparado con el año pasado.

En Salamanca, El Corte Inglés y El Tormes están afectados por la restricción de la Junta, superficies que dan empleo directo a en torno un millar de personas.