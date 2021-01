Los centinelas nocturnos de las personas sin hogar en Salamanca

“Ya no veo Salamanca con los mismo ojos. Hay sitios que no son sitios, sino que son personas”, relata Alejandra Polo, de 28 años, que desde hace casi seis es una de la treintena de centinelas voluntarios de Molokai que “patrullan” las calles durante la noche salmantina en busca de personas sin hogar. Como ella, Olga García Mochales y Javier Bernal, que con apenas 22 años, llevan cuatro y seis realizando esta misma actividad. Ellos tres son algunos de los rostros de la faceta más desconocida de la juventud de la capital. Una práctica se ha intensificado mucho tras el temporal Filomena y con la posterior ola de frío , en la que han ido localizando a casi una veintena de ciudadanos que duermen en las calles de la capital.

“Al conocer de primera mano la historia de estas personas nos hacen ver que nos puede tocar a todos”

La pandemia ha alterado un poco sus rutinas: “Tenemos que tener cuidado para no contagiarles a ellos”, confiesa Javier-. Efectivamente, ya no se pueden acercar tanto como antes y lo hacen cumpliendo de forma escrupulosa todas las medidas anti-COVID, pero la esencia se mantiene. “Ahora salimos a partir de las 22:00 horas y recorremos la ciudad de punta a punta buscando a las personas que duermen en la calle”, explica Alejandra, que además trabaja como psicóloga en el centro Ranquines de Cáritas. Pero no se limitan a convencerles para que acepten dormir bajo techo. “Muchas veces nos acercamos a ellos con un café y con solo preguntarles: ¿Cómo estás? Lo que más agradecen es que alguien les escuche”, relata Alejandra. “Muchas veces son las personas sin nombre, invisibles cuando todo el mundo está en la calle y con el simple gesto de agacharse a escuchar y ponerse a su altura. Este es nuestro propósito”, sostiene Olga. “Álvaro, Miguel, Laura pasan a ser personas con historias”, expresa Javier. Quién confiesa que, incluso cuando no le toca turno de voluntariado, pasea por la ciudad para localizar a las personas sin hogar y avisar a sus compañeros.