Los autónomos salmantinos, contra el cambio de cotización

Los representantes de los autónomos están de acuerdo en que este no es el momento de modificar su sistema de tributación, tal y como pretende el Gobierno. Quiere cambiar el modelo actual en el que el trabajador por cuenta propia elige cuánto cotiza, independientemente de lo que ingrese, por otro con siete tramos en función de sus ganancias, una medida que afectaría en Salamanca a 26.052 profesionales.

Domiciano Curiel, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León, subraya que se ha rescatado un proyecto que estaba guardado en el cajón, “una idea que hay que estudiarla pero no en un momento de pérdidas en número de autónomos como el actual”. Insiste en que ahora es época de apoyar al empleo y a los autónomos, “poner trabas es una barbaridad, lo acataremos pero no es oportuno ante el otoño caliente que vamos a tener”, señala en relación a los continuos confinamientos de ciudades como los últimos de León y Palencia.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Empresarios de Salamanca (CES), José Vicente Martín Galeano, destaca que en los últimos años la cuota de los autónomos ya ha subido un 14,1%, “un aumento más que notable”. El cambio de sistema de cotización supondría a su juicio más ceses de actividad. “Ahora necesitamos reactivación, no más gente en el paro”. Fuentes del sector también señalan que el sistema por tramos propicia un incremento de la evasión fiscal, al poder reducir facturación para no llegar a determinado tramo de cotización. “Eso genera más dinero negro que junto a la subida propuesta del IVA deriva en un retroceso total. No es época de recaudar, sino de arrimar el hombro y de ser más benévolos con los impuestos para generar más consumo”.

El Gobierno calcula que el cambio en el sistema de cotización de los autónomos propiciaría un incremento de la recaudación del 20%, dado que actualmente solo el 14% de los trabajadores por cuenta propia decide pagar por encima de la base mínima de cotización, aunque ingrese más. Con el cambio los que ganen menos de 12.000 euros podrán reducir un 50% esa cuota y seguirían igual los que ganen entre 12.000 y 25.000 euros. A partir de esta cifra empezarían los cambios abonando a Hacienda en función de los ingresos.