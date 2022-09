Los artistas que pondrán la música en las Ferias y Fiestas de Salamanca

Regresan las fiestas prepandemia, los festejos sin mascarilla ni límites de metro y medio de distancia entre las butacas. Las ferias en honor a la Virgen de la Vega de este año vuelven a acoger conciertos en la Plaza Mayor, que será escenario de una decena de actuaciones, mientras que el parque Elio Antonio de Nebrija tendrá otras cuatro actuaciones musicales junto al Tormes.

La cantante sevillana Pastora Soler será la encargada de abrir, en la víspera de la fiesta patronal, el programa de conciertos en la Plaza Mayor el miércoles 7. Al día siguiente, “volverán las ganas de bailar” al mismo escenario de la mano del artista Álvaro de Luna. El viernes 9, los salmantinos podrán disfrutar de una sesión musical doble con el polifacético Paul Alone y Marlon, los asturianos influenciados por la música ochentera, que compartirán las tablas para combinar sus canciones más conocidas: ‘Solo ven’ y ‘Todo va a ir bien’.

El sábado 8, la tinerfeña Ana Guerra tratará de llenar la monumental ágora con ‘Lo que nunca te dije’, mientras que el domingo regresarán a la ciudad dos clásicos. Con su gira ‘Un país para escucharlo’, vuelve a la Plaza Mayor Ariel Rot, acompañado de Kiko Veneno. Tras los conciertos acústicos de Patáx y The Velvet Candles, el lunes 12 y el martes 13, respectivamente, Vanesa Martín dará ‘7 veces sí’ el día 14 en el ágora y, por último, el cierre de estos conciertos lo hará El Arrebato con su rumba-pop y flamenco el jueves 15.

Pero no será la Plaza Mayor el único escenario musical. Como ya hizo en 2019, el Ayuntamiento recupera las riberas como escenario para la música de tarde. A las 20:00 horas, actuarán en el parque Elio Antonio de Nebrija los salmantinos Fran Colmenero (jueves 8 de septiembre), Yawners (sábado 10), The Third Rule (domingo 11) y Agnesia (14 de septiembre).