El Hospital de Salamanca espera incorporar en las próximas semanas un nuevo ensayo clínico relacionado con el tratamiento que ha recibido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su fugaz ingreso a causa de la infección de COVID-19.

Los especialistas estadounidenses no han dado demasiados detalles sobre la forma en que han tratado al presidente de los Estados Unidos, aunque sí han explicado que le han administrado un cóctel de anticuerpos experimental —de la firma Regeneron— que no está aprobado, pero que se ha empleado como ‘uso compasivo’, a pesar de que Trump no se encontraba en una situación extrema. Según los medios de comunicación estadounidenses también ha recibido Remdesivir -que se ha estado ensayado durante meses en Salamanca- y dexametasona, que es un producto mucho más alcance que el resto en cualquier hospital desarrollado.

El Complejo Asistencial de Salamanca se prepara para participar en un ensayo con fármacos monoclonales, que “son los que bloquean específicamente a un virus, fabricados de forma artificial” y podrían estar “muy en la línea” de lo que se ha utilizado con el presidente Trump.

Paralelamente se sigue trabajando en el Hospital salmantino con otros ensayos prometedores como la utilización de plasma sanguíneo de pacientes que pasaron el COVID y generaron anticuerpo;, el uso de células mesenquimales para pacientes muy graves en la UCI que sufren inflamaciones severas, o el estudio de nuevas moléculas que aspiran a convertirse en el ‘remedio’ frente al coronavirus a la espera de una vacuna que no tiene pinta de llegar antes de que termine el año.