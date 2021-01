Francisco Vara, director de la Unidad de Paliativos y de este programa, detalla que uno de los principales retos a los que se han enfrentado los profesionales durante la pandemia ha sido poder llegar a los pacientes sin la cercanía habitual previa a la pandemia. “Sobre todo en los primeros momentos nos tuvimos que reconvertir para ayudar a los pacientes a estar acompañados, aunque no fuera estando en la misma habitación”, detalla el profesional médico. Para ello fue muy importante la labor de los gestores de casos para tratar de poner en contacto a los familiares con los pacientes a través de videoconferencias, pero también tratando de evitar que se sintieran solos aquellos que no tenían a nadie. “Ha sido la pandemia de la soledad. Y el descubrimiento de una sociedad de que la muerte está más presente que nunca” detalla.

“Nuestro reto siempre es poder sanar el corazón a pesar de lo que están sufriendo”, detalla Ruth Martín

La atención psicológica ha sido fundamental tanto para pacientes como para familiares. Incluso, se puso en marcha un programa para ayudar psicológicamente a los profesionales sanitarios que requerían alguien al otro lado del teléfono para desahogarse sobre lo que habían vivido. “Hemos tenido que cuidar el alma dolorida de aquellas personas que lo estaban pasando fatal”, detalla Ruth Martín, psicóloga del programa. La primera fase de la pandemia fue muy dura, según reconoce. “No vivíamos un proceso de una enfermedad, sino que de un día para otro las personas fallecían sin entierros ni velatorios. Muchos familiares se preguntaban realmente si era su padre porque no habían podido verlos”, detalla Martín. El trabajo se fue adaptando a través de las videoconferencias con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los últimos momentos, tanto a nivel físico como psicológico. “Hemos dado mucha importancia a las historias vitales de los pacientes para que no se quedaran solo con ese último momento o técnicas psicológicas como despedidas simbólicas para cerrar el ciclo vital. Poder sanar su corazón a pesar de todo lo que estaban sufriendo”.

La coordinadora del equipo y trabajadora social, Eva Tejedor, detalla la importancia del programa ‘Fin de vida y soledad’, puesto en marcha antes de la pandemia, y que se ha reflejado como una necesidad más acuciante durante la pandemia. “La soledad no deseada se ha hecho evidente durante este tiempo de pandemia”, detalla. Otra de las labores imprescindibles fue continuar con el trabajo en los domicilios, por la ausencia de ingresos en residencias, que se encontraban desbordadas. “Los familiares se preguntaban como continuar con los cuidados en casa cuando todo estaba cerrado”, recuerda. La atención no se detuvo. Para Tejedor, una de las principales consecuencias de la pandemia debe ser la necesidad de no repetir las “muertes en soledad”.