Los alumnos de Medicina de Salamanca podrán hacer prácticas en Ávila

Después de dos años de tiras y aflojas, los estudiantes de la Facultad de Medicina están realizando ya sus prácticas clínicas en el Hospital de Ávila. En concreto, cuatro alumnos han solicitado, de forma voluntaria, realizar en Ávila alguno de los rotatorios que deben llevar a cabo a lo largo del curso 2019-2020. Es un número muy reducido, prácticamente una cifra simbólica, pero muy importante para marcar un antes y un después en la, hasta ahora, tensa relación que la Universidad de Salamanca ha mantenido con el centro sanitario abulense. El objetivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca es que dicho hospital, al igual que el de Zamora, se convierta en una extensión del de Salamanca, en cuanto a la organización de las prácticas clínicas.

Este logro no ha sido gratuito, sino que responde a la cesión que supuso que el anterior consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, permitiera que la Universidad Europea de Madrid, centro de carácter privado, utilizara el Hospital de Ávila para completar la formación de sus alumnos. Así lo explica el decano de la Facultad de Medicina, Francisco Javier García Criado, que considera que el consejero actuó de “forma improcedente” y asumiendo un riesgo. “Me temo que hasta que no pase un tiempo no sabremos qué dirección tomará el asunto, pero se ha demostrado en otros sitios que la convivencia de universidades públicas y privadas en un mismo hospital es complicada”, apunta el decano, que incide en que se trata de una universidad privada y procedente de otra Comunidad Autónoma. En cualquier caso, García Criado destaca la colaboración de los médicos que han optado por trabajar con la Universidad de Salamanca en lugar de con la privada.