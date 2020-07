Los reencuentros familiares en torno a la parrilla y la barbacoa con la mejora del tiempo y el fin del estado de alarma han supuesto una mejora en las ventas de las carnicerías que registraban la mayoría de peticiones de carne especializada para hacer a la brasa. El chuletón es la estrella de los primeros reencuentros. Entre 11,99 y 12,99 euros por piezas grandes de alrededor de medio kilo está siendo una de las piezas más cotizadas que costaba ya encontrar entre los puestos del Mercado Central. "Se están vendiendo mucho para las reuniones familiares sin que sean muy gruesos", explicó Carlos Macías. A este producto no le faltan los clásicos acompañantes. La panceta y la costilla, de media a 5,95 euros entre los puestos, brochetas de solomillo a 10,9 euros o la pluma con un precio más elevado a 17,90 euros/kilo sigue estando entre las favoritas. No obstante, los carniceros subrayan que la suspensión de las fiestas de los pueblos hace que el despegue no sea más alto.

Otros, en cambio, siguen optando para los reencuentros por la cocina tradicional con el tostón (aproximadamente 6,90 euros/kilo) o la paleta de cordero que se mantiene a un precio estable de 7,99 euros.

La llegada de julio también ha animado las ventas en las fruterías con los productos más veraniegos que además han caído de precio como la sandía y el melón verde que bajan por primera vez del euro en esta campaña. Las primeras brevas se encontraban a cuentagotas a un precio que se prevé que vaya descendiendo a 5,50 euros. Las últimas picotas del Valle del Jerte cada vez cuesta más verlas. Al menos las grandes y con mucho sabor ya rozan los 7 euros en lo que se antoja una despedida en una campaña que se ha hecho demasiado corta para los consumidores. También empiezan a llegar las primeras peras colini y limonera, aunque el hecho de que aún estén demasiado verdes provocó que algunos fruteros hayan optado por esperar a la semana que viene.