Los ‘agujeros negros’ de internet en la capital salmantina

Es cierto que la mayoría de los “agujeros negros” de internet en la ciudad se encuentran en el extrarradio, en zonas sin edificar o con muy pocos inmuebles, o que están en proceso de desarrollo urbanístico. De hecho, únicamente 53 viviendas en la capital salmantina se encuentran en zonas que no reúnen todas las condiciones para disfrutar de una conexión de internet de calidad actualmente ni en los próximos tres años.

El estudio recoge que las áreas en peor situación están catalogadas como zona gris, aquellas que, aún teniendo cobertura o previsiones de cobertura de muy alta velocidad en los próximos tres años, es proporcionada por un solo operador y la velocidad es inferior a 100 megas.

Dos de las más “pobladas” son la calle de Pedro Chacón, al inicio del barrio de Huerta Otea, una vía en la que ahora se están construyendo nuevas viviendas, por lo que no resulta descabellado pensar que su interés aumente en los próximos meses para las operadoras comerciales una vez estén concluidas y ocupadas. En la calle Buenaventura también tienen los mismos problemas, en este caso porque solo existe un edificio de viviendas que está rodeado por terrenos con casas bajas o en los que no hay construcción alguna, lo que juega en su contra a la hora de un futuro despliegue de redes de alta velocidad.

El resto de zonas se encuentran situadas aún más en las afueras de la ciudad. En el centro, únicamente el auditorio de San Blas no tiene conexión de calidad a internet. Las ubicadas en el extrarradio destacan por tratarse de áreas en las que no hay construidas viviendas, salvo casas unifamiliares y la mayoría de ellas desocupadas. También hay algunos terrenos preparados para un futuro desarrollo urbanístico, pero por ahora no hay proyectos confirmados para sacarlos adelante, lo que evidentemente resta atractivo para las empresas.