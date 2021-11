Los acompañantes de pacientes de Urgencias, en la calle a pesar del frío

La dirección del Hospital de Salamanca ha decidido intervenir para que quede muy claro cuál es el protocolo a seguir respecto al acompañamiento de pacientes en Urgencias . Además, se está planteando acondicionar el acceso de Urgencias a pie de calle para aquellas personas que no pueden esperar dentro del edificio.

“La primera de todas es que la sala de espera general es claramente pequeña”, aseguran. De hecho, achacan la falta de espacio a una modificación que la exgerente, Cristina Granados, realizó sobre los planos “quitando metros a la sala de espera para hacer dos consultorios”. Los sanitarios matizan que “luego hay otras tres salitas de espera más -la del triaje y las llamadas G1 y G2-, en la que no hay saturación, pero la principal no es más grande que la que había en el Clínico, así que ahora que el servicio está unificado no hay espacio suficiente para toda la gente”, apuntan.

Los profesionales aluden a un segundo factor y es la “falta de civismo y concienciación de algunos usuarios”, que no es que acudan acompañados por un familiar, sino que “lo hacen en tropa y cuando se les dice que no pueden estar ahí, dicen en admisión que tienen dolores y se convierten en pacientes”.

El tercer motivo tiene que ver con la intimidad de los otros enfermos. “Un paciente tiene derecho a estar acompañado en el triaje y en la consulta. Es hasta bueno, porque el acompañante puede ayudar en el caso de que el enfermo no sepa explicarse, pero hay que entender que cuando se accede a una zona de camillas u observación, los familiares no pueden estar por ahí porque en la cama de al lado hay una persona semidesnuda, o a la que están sondando, o a la que están explicando un diagnóstico que es muy personal y que lo van a escuchar. Solo se podría admitir en casos muy excepcionales como que sean pacientes demenciados”, relatan.

Respecto a los menores de edad, algunos profesionales consultados por este diario lanzan una reflexión crítica: “Resulta que una joven de 16 años puede decidir abortar sin permiso de los padres, pero para que le curen un esguince de tobillo es imprescindible que esté su familia al lado”.