Los abuelos salmantinos disfrutan de sus nietos: “Es lo más bonito del mundo”

Y gracias a este activo cronograma, los abuelos se mantienen enérgicos y saludables para poder disfrutar de los que más les gusta en el mundo: cuidar y consentir a sus nietos. Algo que en este Día del Abuelo esperan poder hacer, ya que, como ellos mismo señalan: “ compartir con sus nietos les alegra sus días ”, aunque algunos no pueden hacerlo tanto como quisieran, como es el caso de los hermanos Miguel Montes y Juan Antonio, dos abuelos que tienen a parte de sus nietos lejos y “no pueden disfrutar de ellos tanto como les gustaría”.

Este sinfín de entretenimientos organizados para los mayores son para ellos una oportunidad única para divertirse, ejercitarse, compartir y “ disfrutar de la vida, que es lo más importante ”, comenta Mercedes, quien no pierde ocasión de ir a la gimnasia, su actividad favorita del centro.

Las actividades realizadas en estas instalaciones se encuadran dentro de los talleres del programa “Me Mantengo Activo en Verano” , una iniciativa del Ayuntamiento que está integrada por propuestas de todo tipo y que van desde ejercicios físicos, como la gimnasia y el yoga, hasta entrenamiento cognitivo, como la memoria, que es, sin duda, una de las favoritas de los participantes “para mantener las neuronas que nos quedan, que no serán muchas, pero ahí están”, bromea una de las usuarias.

Durante una jornada que estuvo llena de llena de risas, preguntas e incluso juegos, los usuarios del Centro de Mayores Tierra Charra recibieron este martes, como parte del Día Internacional del Abuelo , al alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo. Una visita en la que los presentes no dejaron pasar la oportunidad de demostrar, por medio de una dinámica musical, lo divertido que es un día en el Centro.

“Yo me pongo muy contento cuando nos reunimos toda la familia. Mis dos hijos, las mujeres y mis nietos. Me da mucha alegría, sobre todo, porque muchos de los nietos se han ido y no los puedo ver tanto”