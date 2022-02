Los 65 inmuebles salmantinos afectados por la polémica Iglesia-Gobierno

La Conferencia Episcopal (CEE) ha alertado al Gobierno que en 65 bienes eclesiásticos de la provincia de Salamanca existen errores, dudas o falta de documentación para demostrar que son de su propiedad. Son solo un 7% de los más de 900 bienes que tiene inmatriculada la Iglesia que se verían envueltos en la polémica entre el Ejecutivo y la Iglesia. A diferencia de lo que ha vendido el Gobierno a ‘bombo y platillo’, esta circunstancia no implica una devolución de bienes o que la Iglesia se haya apropiado de terrenos que no son suyos, sino que supone que en el registro aparecen errores o dudas sobre la titularidad que, en la práctica, ya han sido vendidos o que pertenecen ‘de facto’ a la Iglesia católica y no se han matriculado.

En el listado de Salamanca, figuran varias iglesias que no fueron inscritas en el periodo del decreto del Gobierno de José María Aznar, varios templos y ermitas, solares, cementerios, fincas y algunas casas. El documento, que fue dado a conocer tras la reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la CEE, Juan José Omella, establece una casuística de hasta 8 circunstancias distintas en las que se ven implicados estos bienes. Entre los que aparecen repetidos dos veces en el listado se encuentran 2 casos en la provincia —en los cementerios de Puebla de Medel (Béjar) perteneciente a la Diócesis de Plasencia y El Manzano—; también hay situaciones en los que no hay constancia de que estén inmatriculados por lo que aunque pertenecen a la Iglesia al ser un templo no hay documentos que lo acrediten (iglesia de Anaya de Alba y el cementerio de Vitigudino) o la parroquia de Cabrerizos en las que consta que faltan datos para realizar la identificación. En otros casos, como es la ermita de San Miguel de Valero, actualmente en ruinas, a la Iglesia no le consta que se mantenga la propiedad y se considera un error, así como la advocación a Santiago Apóstol en Ciperez, donde lo achacan a un error en la transcripción, ya que el nombre es San Pedro.