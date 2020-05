Lorenzo Lasa (FEUSO): “Estamos ante un jaque mate a la educación concertada, especial e infantil”

Lleva doce años al frente de la secretaría regional de la Federación de Enseñanza de USO, un sindicato con más de 1.300 afiliados de diversos sectores en Salamanca y está ganando simpatizantes y delegados, como se ha visto últimamente en su campaña para intentar paralizar la Ley Orgánica de modificación de la LOE. Se llama Lorenzo Lasa y en esta entrevista deja claros los puntos de vista del sindicato al que representa ante situación de indefinición que atraviesa la educación en nuestro país.

¿Qué le dicen en estos momentos sus afiliados?

Una vez que la pandemia parece que va controlándose poco a poco, una de las principales preocupaciones es la tramitación de los ERTEs y también las medidas sanitarias que van a ser necesarias para la vuelta a las aulas.

¿Y sobre la tramitación actual de la Ley Orgánica de modificación de la LOE?

Bueno, ese es un tema que no tiene ni pies ni cabeza. No tiene sentido tramitar la Ley en plena pandemia. La tramitación debe estar consensuada con el mayor número de actores educativos y la ministra Isabel Celaá parece no estar por la labor. Parece que la quieren meter por la puerta de atrás y hay tres cuestiones muy importantes que no compartimos, como son el trato que se quiere dar a la educación especial, a la educación infantil y a la enseñanza concertada. El Ministerio ha aprovechado este momento para lanzar un jaque mate a la educación concertada, especial e infantil. Estamos recibiendo llamadas de centros educativos que están pidiendo pólizas de crédito y otros que están solicitando a sus profesores bajadas de salario de forma voluntaria mediante donaciones. Y esta situación se puede multiplicar de cara a septiembre.

¿Tan grave es la situación en esos centros educativos?

Ten en cuenta que quieren hacerles abrir a finales de este mes y para eso necesitan aplicar unas medidas sanitarias que implican una gran inversión. Para que te hagas una idea, estamos hablando de 4.000 euros por aula y curso. Y los centros no tienen recursos suficientes para ello. Por eso, ante la obligatoriedad mostrada por el Ministerio de Educación para abrir esas aulas, reclamamos que sea el propio ministerio el que ponga esas medidas sanitarias. De lo contrario, muchos centros se van a ver obligados a cerrar etapas como Infantil o Bachillerato. Tras la crisis sanitaria, viene la crisis económica y después la educativa, porque habrá padres que no van a poder pagar y los centros concertados lo van a pasar muy mal.

Por las noticias que han ido saliendo, parece que en la Fase 2 de desescalada los alumnos de 0 a 6 años podrán volver a los colegios y los de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato de forma voluntaria.

Eso es un error. Están buscando más la conciliación familiar que otra cosa en el caso de los niños pequeños y el profesorado no está para cuidar a los niños, sino para educarles. En cuanto a lo de los chavales de la ESO y Bachillerato, tres cuartos de lo mismo. No tiene sentido una presencia voluntaria. La cruda realidad es que no hay una normativa que aclare este asunto y estamos a unos veinte días de que se ponga en marcha sin que se sepa cómo lo vamos a llevar a la práctica realmente.

Entonces no es partidario de esta vuelta a las aulas.

No podemos abrir los colegios sin test para alumnos y profesores. Un centro educativo puede ser un foco de transmisión muy grande y de momento no sabemos qué tipo de medidas sanitarias se van a tomar, si es necesaria una separación de dos metros entre alumnos, si vamos a tener mascarillas o geles hidroalcohólicos para todos. Es curioso que a los futbolistas se les hagan test y a los profesores que quizás tengan que volver a dar clases presenciales dentro de poco todavía ni se haya planteado.

¿Cómo ve el final de este de curso? ¿Es partidario de un aprobado general?

Lo estamos viviendo con mucha preocupación. Debería haber una norma para todo el territorio nacional que aclare este fin de curso y luego dejar cierta flexibilidad y autonomía a los centros y al profesorado para que hagan la evaluación de los alumnos con todos los instrumentos que tienen para ello. No soy partidario de un aprobado general. Si no evaluamos, devaluamos. Dejen hacer a los profesores, pero que todos trabajen con las mismas reglas de juego. No puede haber 17 modelos de evaluación.