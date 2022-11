Lorenzo Caprile, en Salamanca: “La moda es una relación tóxica”

A Lorenzo Caprile, 40 años en el mundo de la moda le resultan insuficientes. Tiene ganas de más. De difundir la pasión que lleva desarrollando desde hace tres décadas en su taller y de seguir profundizando en su historia. Pese a las muchas frustraciones que se lleva cada día en su pequeño ‘hogar’ de alta costura y a la responsabilidad que supone el que sea uno de los mejores diseñadores del país, además de uno de los más seguidos. Y no solo por lo que significó su paso por ‘Maestros de la costura’ o por lo que está significando que esté presentando un proyecto -‘Coser y cantar’- en Telemadrid. Ha tenido la oportunidad de vestir a mujeres tan influyentes como Doña Letizia o la Infanta Elena y ni siquiera eso hace que su humildad se vea eclipsada por ningún otro factor. Esa modestia también la lució hace unos días en el IES Fray Luis de León, donde el modista, nacionalizado italiano, deleitó a decenas de salmantinos que pisaron el salón de actos del centro para presenciar una conferencia en la que desgranó el origen de la moda. Lo hizo en el marco de la iniciativa que, desde el instituto, lideran para que los más jóvenes y la gente que lo desee se empape de diversos conocimientos del ámbito científico, literario o artístico, entre otros: ‘Escuela abierta’. Y no falló.

Minutos antes de comenzar a hablar sobre sus inicios en la moda y los de la misma, Lorenzo Caprile atendió a LA GACETA para valorar su trayectoria profesional y hablar sobre algunas de las curiosidades que le han marcado a lo largo de todo el camino que ha recorrido entre costuras. “Siempre he sido partidario de no elegir ningún momento de mi trayectoria como especial porque siempre he preferido estar pendiente de mi futuro y de lo que está por venir”, aseguró Lorenzo Caprile, que empezó su carrera con el prêt-a-porter, una escuela que, para él, fue “la mejor” que pudo haber tenido, aunque, para él, resultó “una experiencia muy estresante porque todo circulaba muy deprisa”. “Preferí quedarme con mi taller porque los tiempos iban más lentos”, recordó Caprile, que, con una voz jocosa, lanzó, además, un alegato dirigido a los más jóvenes que, en la actualidad, están empezándose a interesar por el diseño de moda, hasta el punto de querer dedicarse a ello: “A todos aquellos que se estén planteando el hecho de comenzar en el mundo de las costuras, les he de decir que tienen que abandonar rápidamente esa idea. Les aconsejo que cambien de sector pero ya de ya”.

En su paso por Salamanca, una de las ciudades que visitó cuando presentó el programa ‘Maestros de la costura’, le fue imposible no hacer mención a una emisión que le ha hecho conocer a “tres grandes compañeros” como lo han venido siendo María Escoté, Palomo Spain o Raquel Sánchez Silva y que, por el momento, está en stand by debido a que RTVE decidió no renovarlo. “Espero que algún día vuelva ‘Maestros de la costura’ porque me lo pasé pipa. Para mí, los 10 meses en los que lideré el proyecto, fueron los mejores porque parece que hice un campamento por todas las ciudades de España”, aseguró Caprile, que, ahora mismo, está inmerso en el proyecto de ‘Coser y cantar’, donde vela para seguir despertando la curiosidad de todos aquellos que muestran interés por diseños como los que él hace en su taller de alta costura.

En la actualidad, Lorenzo Caprile dedica la mayor parte de su tiempo a la colección sobre la edad de oro de la costura española en la que se encuentra inmerso en el marco de su proyecto personal y del que forman parte un total de 12.000 piezas, con influencias como la de Flora Villarreal, Jesús del Pozo, Valentino o Jean-Paul Gaultier, además de una parte de lencería y sombreros que considera “una reliquia”.

“A la hora de empezar un nuevo diseño, tengo muchas preocupaciones y, a la vez, ninguna. Considero que estar pensando en que vas a fallar es perder el tiempo. Con eso, únicamente te bloqueas y los diseños salen peor”, aseguró Lorenzo Caprile ante parte del profesorado del IES Fray Luis de León, con el que pudo disfrutar de una exposición con distintos mapas de distintas publicaciones de la historia de España, en los que también se hacía alusión a la moda.

“Si tuviera que elegir a una diseñadora que, para mí, ha marcado un antes y un después en este mundillo, he apostado y apostaría siempre por la gran Gabrielle Chanel, conocida artísticamente como ‘Coco Chanel’. Para mí, ella lideró una revolución”, respondió Caprile después de ser preguntado por los que, algún día, fueron sus referentes y quienes siguen presentes a diario en todos los trabajos que realiza.

“Mi relación con la moda es una especie de relación tóxica. Yo sé que no es buena, pero también puedo asegurar que no podría vivir sin ella. Quizás, eso es lo que me mantiene en pie en este mundillo”, comentó Lorenzo Caprile al término de una entrevista en la que dejó claro que, a la hora de hablar de ‘lo suyo’, no tiene pelos en la lengua.