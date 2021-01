Lorena Sánchez-Felipe, viróloga formada en Salamanca: “Vamos por el buen camino, pero los resultados tardarán en hacerse visibles”

Licenciada en Biología y Bioquímica por la Universidad de Salamanca, Lorena Sánchez-Felipe acaba de publicar un artículo en “Nature” en el que describe el método que han utilizado en el Laboratory of Virology, Molecular Vaccinology and Vaccine Discovery de la Universidad de Lovaina para desarrollar una vacuna frente al SARS-Cov2 a partir de la existente contra la fiebre amarilla. Este desarrollo es resultado de años de trabajo en un campo, el de la virología que, asegura, le “apasiona”.

–Hábleme de su formación. Estudió en Salamanca, ¿cómo recuerda esos años?

–Sí, estudié las licenciaturas de Biología y Bioquímica en la Universidad de Salamanca. Allí también realicé mi doctorado en el Departamento de Bioquímica y Biología molecular, bajo la dirección del ya fallecido, catedrático Enrique Villar, y de la actual vicedecana de Docencia de la Facultad de Biología, la doctora Isabel Muñoz Barroso, a quien siempre le estaré agradecida por todo lo que me enseñó y las horas que dedicó a mi formación.

–En la Universidad de Salamanca se han formado importantes virólogos ¿podemos hablar de una escuela de expertos en virus?

–Además de la excelente formación que recibimos en la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca, creo que esta corriente de investigación en torno a los virus se debe especialmente al laboratorio de los doctores Enrique Villar e Isabel Muñoz Barroso, quienes nos transmitieron su pasión por el estudio de los virus.

–¿Cuál fue su destino tras la Universidad de Salamanca?

–Después de terminar el doctorado me fui a Estados Unidos, donde realicé un postdoctorado en el Albany Medical Center, en Albany, en el Estado de Nueva York. Allí pasé tres años y medio investigando el virus de la Hepatitis C. Después de esa etapa me uní al grupo del profesor Johan Neyts y el doctor Kai Dallmeier, en del Instituto Rega de Investigación Médica de la Universidad de Lovaina, para trabajar en el diseño y descubrimiento de vacunas, un campo que desde el primer momento me apasionó y en el que ya llevo trabajando cuatro años.

–¿Ha podido pasar la Navidad en Salamanca?

–Desgraciadamente no. Aunque me encantaría ver a mi familia creo que este año lo más sensato es evitar desplazamientos como éste. He pasado las navidades tranquilamente con mi marido y mi hijo en casa.

–¿Dicen que ya tercera ola ya está aquí?

–Es perfectamente posible. Comienza la parte más dura del invierno, lo que obliga a pasar más tiempo en espacios cerrados y es posible ser que produzcan repuntes o, en el peor de los casos, una tercera ola. Por eso es tan importante seguir manteniendo las distancias de seguridad, utilizar las mascarillas y llevar una buena higiene.