Lorena Sánchez-Felipe (viróloga formada en Salamanca): “Que se transmita más no significa que esta variante sea más letal”

Sobre cómo esta variante puede afectar a la vacunación que en Reino Unido había comenzado a principios de mes y en el resto de Europa va a hacerlo en una semana, Lorena Sánchez-Felipe señala: “Otros estudios tendrán que determinar si esas mutaciones han afectado a sitios donde los anticuerpos que generan estas vacunas se unen, esos estudios se habrán empezado a hacer, pero, en el peor de los casos, si no funcionaran las vacunas, no es nada que no se pueda prever. Con el virus de la gripe cada año hay que generar vacunas nuevas. Lo importante es tener disponibles plataformas que permitan generar rápidamente vacunas”. Al respecto, pone como ejemplo la plataforma que tienen en el grupo de investigación del que forma parte e insiste: “La gripe muta mucho y por eso cada año hay que cambiarla, con este virus, como con todos, se espera que muten y este virus es un ARN que son virus que siempre sufren mutaciones y más en este caso que haya pasado de animales a humanos, ya que tiene que haber un periodo de adaptación del virus”.

La investigadora entiende que ante esta nueva situación los gobiernos se hayan puesto en guardia y hayan cerrado las fronteras. “Las alarmas saltaron porque en Reino Unido hablaban de que había subido rápidamente el nivel de contagios, pero la verdad es que no hay nada sólido, no se sabrá nada a ciencia cierta hasta que no se hagan más estudios para ver si la transmisión de verdad se ha incrementado debido a esta variante, pero la situación que hemos vivido nos lleva a ser lo más cautos posible”, afirma y recomienda evitar desplazamientos que no son necesarios. “Lo que han hecho todos los países es ser lo más cauteloso para evitar repuntes”, incide y asegura que pasará la Navidad en Bélgica: “En estas circunstancias lo más sensato es quedarnos en casa”.